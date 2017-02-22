Соцсети решают: кому достанется олигарх Фирташ?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Во вторник, 21 февраля, после трехлетних разбирательств высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Именно по запросу США его арестовали в начале 2014 года в Австрии. Фирташу инкриминируют дачу взяток на сумму $18,5 млн в Индии за разрешение на добычу титанового сырья для последующей продажи продукции в США. Украинскому олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Примечательно, что сразу же после вердикта об экстрадиции Фирташа опять арестовали в здании Верховного земельного суда. Говорят, что на этот раз бизнесмен взят под стражу не в рамках решения суда Вены, а по ходатайству испанцев. В СМИ уже просочилась информация о том, что вскоре Фирташ выйдет на свободу после внесения залога. К тому же защита Фирташа настаивает, что дело против Фирташа имеет политический подтекст, а целью является желание убрать структуры Фирташа с рынка торговли газом.

В украинском сегменте соцсетей арест и экстрадиция Фирташа вызвали небывалый ажиотаж, отодвинув на второй план даже шумные акции в центре столицы. "Не стоит забывать, что Фирташ очень тесно связан с серыми кардиналами украинской политики, такими как например Левочкин, а также с многими, кто сейчас представляет высшую украинскую власть. И если он заговорит, то в свете того что в США сейчас новый президент и администрация — это может иметь самые неожиданные последствия для всех них", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook