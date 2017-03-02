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    Райнин: блокада Донбасса выгодна РФ и ряду украинских олигархов

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (638)

    (обновлено: )17201
    Глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что участники блокады Донбасса своими действиями дестабилизируют ситуацию в стране.
    Игорь Райнин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава администрации президента Украины Игорь Райнин считает, что торговая блокада Донбасса выгодна России и ряду украинских олигархов, которые таким образом хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

    Добыча угля. Архивное фото
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    "Это (блокада — ред.) выгодно, во-первых, российской стороне: любое напряжение ситуации на востоке — это ослабление позиций на всей территории Украины. Во-вторых, это те люди, которые внутри Украины хотят дестабилизировать ситуацию с выгодой для себя, не понимая катастрофических последствий. Это как политики, так и часть олигархов. И третьи — это политики-аматоры (неопытные политики — Ред.) среднего пошиба, которые видят в сложившейся ситуации личную выгоду", — заявил Райнин в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг. При этом он пообещал назвать фамилии олигархов, когда будут доказаны соответствующие факты.

    Райнин добавил, что не является сторонником взаимоотношений с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако альтернатива, в частности углю из Донбасса, в разы дороже. "Энергетическая системы Украины формировалась даже не 25 лет назад, а гораздо раньше. Разорвать ее за год-два невозможно — нужно предложить альтернативу. Альтернатива тоже есть, но она в разы дороже. К тому же возникнут проблемы с металлургическими предприятиями. Это многотысячные трудовые коллективы. От эффективности работы металлургического производства и экспорта его продукции серьезно зависит валютный курс. Я против экономического коллапса", — добавил глава администрации Порошенко.

    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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