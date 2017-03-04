Гройсман о том, кому выгодна отставка Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что отставка действующего Кабмина выгодна некоторым политикам для дестабилизации в стране.

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Верховная Рада после избрания Гройсмана главой Кабмина в 2016 году одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года есть "иммунитет", поэтому в Раде пока нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

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В то же время ряд СМИ ранее сообщили о возможности смещения весной с должности Гройсмана, так как существует некий конфликт между премьером и президентом, который вызван тем, что премьер ведет самостоятельную игру.