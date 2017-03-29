наверх
29.03.201723:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сытник сообщил подробности обыска в НБУ

    (обновлено: )30710
    Директор НАБУ сообщил, что дело касается руководства НБУ: "Это трудно назвать классическими обысками, поскольку никаких сопротивлений со стороны представителей Нацбанка не было".
    Артем Сытник. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что дело, по которому НАБУ проводит в среду обыски в Национальном банке Украины, касается руководства НБУ, передает ZIK.

    Читайте также: Акции на миллионы. Кто заказал блокировку "Сбербанка" и сбил его стоимость

    "Это дело касается руководства НБУ. Это трудно назвать классическими обысками, поскольку никаких сопротивлений со стороны представителей Нацбанка не было. Они адекватно встретили наших сотрудников, выдали те документы, которые детективам нужны были. Расследование по этому делу продолжается", — сказал Сытник.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Фриз
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    Уход российских банков из Украины