Сытник сообщил подробности обыска в НБУ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что дело, по которому НАБУ проводит в среду обыски в Национальном банке Украины, касается руководства НБУ, передает ZIK.

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"Это дело касается руководства НБУ. Это трудно назвать классическими обысками, поскольку никаких сопротивлений со стороны представителей Нацбанка не было. Они адекватно встретили наших сотрудников, выдали те документы, которые детективам нужны были. Расследование по этому делу продолжается", — сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.