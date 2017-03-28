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    НБУ пока не получал уведомлений о покупке "дочки" "Сбербанка"

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    Уход российских банков из Украины (192)

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    В Нацбанке Украины добавили, что решение о согласовании сделки о покупке "дочки" "Сбербанка" будет приниматься "в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства".
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины пока не получал официального уведомления и необходимых документов от потенциальных покупателей украинской "дочки" "Сбербанка", сообщает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

    "НБУ пока не получил документы о сделке по покупке "Сбербанка", — говорится в сообщении.

    В Нацбанке Украины добавили, что решение о согласовании сделки будет приниматься "в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства".

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    Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБ"а) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.

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