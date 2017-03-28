Политика НБУ не отвечает потребностям экономики - Кущ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева назвала президенту Петру Порошенко имя человека, которого она видит своим преемником. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

По информации его источников им может стать председатель "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук.

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А само решение об отставке Гонтаревой объявят после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша.

Кто может стать будущим главой Нацбанка, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Валерия Гонтарева следующим главой НБУ видит голову "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука. Знаете этого человека? Как вы его оцениваете?

— Эта информация уже давно не является секретом. А на самом деле, есть несколько вариантов, кто бы мог возглавить НБУ. Если говорить о господине Лавренчуке, то это очень известный авторитетный инвестиционный банкир, который многие годы руководит банком "Райффайзен Банк Аваль", поэтому этот человек очень уважаемый в банковской сфере.

Единственный вопрос, который здесь напрашивается, насколько он сможет модернизировать политику НБУ и придать ей новое качество. То есть, то, что он сможет продолжать примерно в русле той же политики, которую проводит нынешнее руководство НБУ, в этом никаких сомнений нет. Но как раз вся та критика и тот колоссальный навес общественного недовольства политикой НБУ, и недовольство бизнеса, которое сейчас существует, оно как бы требует изменения качества политики НБУ, скажем так, изменения в диаметрально противоположную политику. Поэтому насколько он сможет, скажем так, это качество политики НБУ дать, насколько он сможет кардинально изменить магистральные направления, по которым движется монетарная политика — вот в этом и заключается основная интрига. То, что это высококвалифицированный, уважаемый банкир, в этом ни у кого нет сомнений.

Можете назвать, какие основные моменты не удовлетворяют украинские бизнес и общественность в действиях и политике НБУ? Что нужно изменить?

— Если сказать, например, базовый принцип, который на сегодняшний день не устраивает население, не устраивает бизнес — это отсутствие прогнозируемости политики НБУ. Условно говоря, никто не знает, что будет завтра или послезавтра с ценами, с курсом гривны. То есть в условиях неопределенности все переходят абсолютно к контрпродуктивным для экономики моделям поведения. Население, условно говоря, любую свободную копейку меняет на доллары и прячет где-то, в лучшем случае в банковских сейфах, а в худшем — где-то у себя дома. Бизнес — практически свернул все долгосрочные проекты и перешел к тактике выживания, потому что не понимает, что может ждать финансовую систему через несколько месяцев, или, условно говоря, через полгода. Никто не знает, в каком банке можно хранить деньги, чтобы завтра их не потерять.

Второй момент — то, что политика НБУ движется в русле требований внешних кредиторов и совершенно не отвечает интересам развития национальной экономики и повышения платежеспособности населения. То есть НБУ стал проводником политики внешних кредиторов, в первую очередь МВФ, и его действия идут только на выполнение этих требований. Но они контрпродуктивны по отношению и к экономике, и к населению. И то, что НБУ не использует свой монетарный суверенитет для стимулирования развития национальной экономики для того, чтобы появлялись новые точки экономического роста. Это, скажем, базовые моменты. А дальше можно продолжать: это и так называемая очистка банковской системы, когда почти 90 банков исчезло, и растворилось порядка 300 миллиардов гривен их активов, и непрозрачная процедура рефинансирования, и регулятивная политика НБУ по отношению к малым, средним банкам, и трехкратное обесценивание национальной валюты — гривны за последние годы, это инфляция, которая… только индекс потребительских цен за последние три года изменился более чем на 80%.

Также возможную отставку главы НБУ в эфире "ГС" прокомментировал политтехнолог Денис Богуш.

Почему вопрос отставки снова актуален, и почему именно сейчас?

— Во-первых, его просто не отпускали. Его как начал Сергей Тарута, Рабинович и т.д. Была куча всевозможных демонстраций, и даже ГПУ, замгенпрокурора уголовное дело начинал. То есть это процесс, который идет, просто президенту сложно поменять Гонтареву на кого-то, потому что это такой ключевой человек в вопросах стабильности национальной валюты, в отношениях банковской сферы, то есть это важный человек.

Я думаю, они как бы ищут замену, потому что отставка уже будет в любом случае, это все видят. Потому что уголовные дела даже из ГПУ уже достаточно открытые и публичные. Поэтому отставка точно будет. Но когда — это вопрос одного месяца, может быть.

Насколько Владимир Лавренчук, который возглавляет "Райффайзен Банк Аваль", может быть независимым и незаангажированным? Представитель крупного банка в должности председателя НБУ, не будет подыгрывать своим бывшим коллегам?

— Во-первых, нужно понимать, что глава НБУ — это тоже политическая фигура. И просто руководитель банка, как бы, маловероятно может быть. Хотя, в принципе, это спустило бы пар. Сейчас, как я знаю, идут большие торги между коалициями в ВРУ, для того чтобы поставить своего человека — или Яценюка, или Шлапака, или Ющенко на эту должность. Это политическая фигура, и хорошо, если будет не политик, будет спокойнее всем. Я не думаю, что он будет лоббировать дела своего банка, потому как для этого надо быть собственником банка, а он же поменяет работу просто

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.