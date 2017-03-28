наверх
28.03.201713:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Поставили на паузу: "Азов" разблокировал отделение "Сбербанка" в центре Киева

    (обновлено: )92
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Украинское фото

    Рекомендуем

    Мощный циклон Дебби в АвстралииРазрушительный циклон "Дебби" в Австралии12:54 28.03.2017
    Масштабный пожар на стадионе в ШанхаеМасштабный пожар на стадионе в Шанхае05:40 28.03.2017
    Освобожденный Валерий ЛюдмирскийФотоитоги 27 марта: спасение чиновника, стрельба в Киеве и Навальный в суде18:10 27.03.2017
    В Японии сошла лавинаВ Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте17:24 27.03.2017
    В сети высмеяли реконструкцию станции метро ЛевобережнаяВ сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная"16:07 27.03.2017
    В Запорожье загорелся трамвайВ Запорожье загорелся трамвай13:19 27.03.2017
    Ликвидация последствий взрывов в БалаклееЛиквидация последствий взрывов и разрушений в Балаклее11:27 27.03.2017
    Бойкот российских магазинов и ресторановБойкот российских магазинов и ресторанов в Киеве10:51 27.03.2017
    Львовскую область занесло снегомЛьвовскую область занесло снегом04:10 27.03.2017
    Все фотоленты
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве

    Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", прекратили акцию по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

    В данный момент возле офиса банка находится несколько молодых людей, которые сдирают наклейки с фасада здания. При этом разрушена стена из шлакоблоков, которыми был замурован центральный вход в здание. К входу банка подогнали "КамАЗ", на который будут грузить разбитые шлакоблоки.

    Палаток и других предметов, напоминающих об акции, возле банковского учреждения на данный момент уже нет.

    Ранее члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

    Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    Читайте также: Устенко: есть три сценария по курсу доллара в Украине. Рассмотрим каждый

    Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    Ссылки по теме:
    Теги: