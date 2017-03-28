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    Назван покупатель украинской "дочки" "Сбербанка"

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    "Геть з України". Атаки на банки РФ (186)

    (обновлено: )23510
    AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского "Сбербанка."
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку "Сбербанка", стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в сообщении латвийского Норвик банка.

    Ранее "Сбербанк" сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

    Под угрозой запрета. Деятельность дочки Сбербанка в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Под угрозой запрета. Деятельность "дочки" "Сбербанка" в цифрах

    "Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания", — говорится в сообщении латвийской кредитной организации.

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    Эта сделка позволит "предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный "Сбербанком России", ожидают в банке.

    "Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Оливера Брамуэлла.

    "В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта", — отмечается в сообщении.

    Согласно сообщению банка, украинский "Сбербанк" сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

    AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

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    Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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