"Сбербанк" нашел покупателей для украинской "дочки"

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Консорциум инвесторов, состоящий из латвийского "Норвик банка" и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" "Сбербанка," сделка может быть закрыта уже в первом полугодии 2017 года, сообщила пресс-служба российского банка.

"Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания", — говорится в сообщении.

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Соответствующий юридически обязывающий договор был подписан в понедельник, сообщает "Сбербанк". "Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину", — пояснили в кредитной организации.

В "Сбербанке" подвернули, что украинская "дочка" обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

В банке выразили надежду, что решение о продаже дочерней организации будет способствовать разблокированию его офисов в Украине и возобновлению нормальной работы банка.

"Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО "Сбербанк" по РСБУ", — заявили в банке.

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В то же время на уровне консолидированной отчетности группы "Сбербанка" влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным, указывается в сообщении кредитной организации.

Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.