"Нацкорпус" берет паузу в блокаде банков РФ

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщают, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. Об этом активисты "Нацкорпуса" проинформировали на своей странице в Facebook.

"Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа. Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков в Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности, выводить капитал в РФ. Отныне российским резидентам станет намного труднее перекачивать средства из украинской экономики в российскую", — отмечается в заявлении партии.

В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

"Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого "Сбербанка России" в Украине. Мы ведем войну с Россией, а не с украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения. Из-за этого мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства", — отметили в "Нацкорпусе".

Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.