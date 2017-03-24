"Сбербанк" в ближайшее время будет разблокирован - пресс-служба

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" надеется, что в ближайшее время офисы банка в Киеве и других городах Украины будут разблокированы, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

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"Сбербанк (Украина) является одним из наиболее успешных и эффективных финансовых институтов Украины и играет значимую роль в экономике страны", — отмечается в заявлении банка.

"Мы надеемся, что в ближайшее время офисы банка в Киеве и других городах Украины будут разблокированы и банк вернётся к своему нормальному функционированию", — добавили в Сбербанке.

Ранее организаторы блокады банков РФ заявили, что если до апреля работа "дочки" "Сбербанка России" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.