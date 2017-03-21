Греф: "Сбербанк" ищет пути выхода с украинского рынка

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" активно занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Банк сегодня работает с ограничениями и, конечно, хотелось бы найти поддержку со стороны официальных органов в восстановлении работы. Мы сегодня ввели лимиты операций на Украине", — сообщил Греф.

"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка, и надеюсь, что нам такую возможность украинские власти предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов", — добавил глава банка.

Он также назвал запрет на проведение межбанковских операций между украинским дочерним банком "Сбербанка" и материнской структурой дискриминационным решением.

"Ситуация достаточно сложная для нас, эмоционально сложная, реально сложная. Потому что соединение абсолютно незаконных действий, которые против нас совершаются на Украине в целом ряде городов, начиная с Киева, при полном попустительстве со стороны правоохранительной системы, когда это ещё и сочетается с такими дискриминационными решениями, как запрет на движение межбанковских кредитов между России и Украиной, все это создает достаточно серьезную ситуацию давления на нашу деятельность на Украине", — подчеркнул Греф.

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Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка").

Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.