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    Националисты против "Сбербанка" в Краматорске: бетонные блоки и краска

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (153)

    (обновлено: )1401
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Сбербанк в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    6264.com.ua
    Сбербанк в Краматорске
    "Сбербанк" в Краматорске
    6264.com.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    В блокировании приняли непосредственное участие активисты "Национального корпуса"
    6264.com.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    6264.com.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Националисты принесли под здание банка бетонные блоки
    6264.com.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    vp.donetsk.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    vp.donetsk.ua
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    vp.donetsk.ua

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    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске

    В Краматорске в понедельник, 20 марта, активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка России" , требуя прекращения работы финансового учреждения. 

    Читайте также: "Большая профанация". Эксперт о санкциях против "российских" банков

    "Национальный корпус" привез шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и устанавил палатку для наблюдения. Сотрудники банка заранее покинули помещение и банк закрыт. На месте присутствует и полиция, которая следит за общественным порядком, и по словам правоохранителей пока нарушений не зафиксировано", — сообщает издание "Восточный проект". 

    Смотрите также — Днепр: последствия "визита" националистов в "Сбербанк"

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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