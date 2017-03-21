Националисты против "Сбербанка" в Краматорске: бетонные блоки и краска

В Краматорске в понедельник, 20 марта, активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка России" , требуя прекращения работы финансового учреждения.

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"Национальный корпус" привез шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и устанавил палатку для наблюдения. Сотрудники банка заранее покинули помещение и банк закрыт. На месте присутствует и полиция, которая следит за общественным порядком, и по словам правоохранителей пока нарушений не зафиксировано", — сообщает издание "Восточный проект".

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Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.