Сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения в Краматорске

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения банка в Краматорске Донецкой области, сообщили РИА Новости в банке.

Вместе с тем, заблокированной остается работа двух отделений — в Киеве и Днепре.

"Отделение в г. Краматорск разблокировано силами сотрудников банка и открылось сегодня в 9:00 в штатном режиме. По-прежнему приостановлена работа одного из отделений банка в г. Днепр и одного киевского отделения. По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, все остальные отделения банка работают без изменений.

Ранее активисты заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Трудовой коллектив "Сбербанка" призвал президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы банка, работу которого блокируют радикалы.