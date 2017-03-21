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    Общество

    Сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения в Краматорске

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (157)

    (обновлено: )24130
    В "Сбербанке" сообщили, что отделение в городе Краматорск было разблокировано силами сотрудников банка и открылось во вторник в 9:00 в штатном режиме.
    Сбербанк в Краматорске
    6264.com.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения банка в Краматорске Донецкой области, сообщили РИА Новости в банке.

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    Вместе с тем, заблокированной остается работа двух отделений — в Киеве и Днепре.

    "Отделение в г. Краматорск разблокировано силами сотрудников банка и открылось сегодня в 9:00 в штатном режиме. По-прежнему приостановлена работа одного из отделений банка в г. Днепр и одного киевского отделения. По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, все остальные отделения банка работают без изменений.

    Ранее активисты заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Трудовой коллектив "Сбербанка" призвал президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы банка, работу которого блокируют радикалы.

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