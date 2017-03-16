"Сбербанк" попросил помощи у Порошенко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" попросил президента Украины Петра Порошенко разблокировать офисы дочерней организации и обеспечить нормальные условия обслуживания клиентов.

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, в банке разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении "дочки" Сбербанка, назвав этот решение дискриминационным и политически мотивированным.

"В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеемся на поддержку НБУ в восстановлении нормальной работы Сбербанк (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов – граждан Украины", — говорится в заявлении банка.

Напомним, Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.