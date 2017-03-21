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    Атака на "Сбербанк" в Александрии

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (156)

    (обновлено: )22302
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри
    Моя Александрия
    Вторая атака на Сбербанк в Александри
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри
    Моя Александрия

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    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри

    В Александрии молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры, передает Моя Александрия

    Как сообщил руководитель "Национального корпуса" в области Виктор Иванченко, целью акции по-прежнему является прекращение работы данного банка. По мнению активистов, у банка существует связь с Россией.

    "Мы хотим, чтобы этот банк прекратил свою работу и прекратил вообще существование. Чтобы перестали выводить деньги (из Украины — Авт.) на Россию и российские офшоры", — сказал он.

    На акции присутствовали сотрудники полиции и работники охраны банка. Они не вмешивались в ситуацию. Заместитель начальника горотдела полиции Виктор Глущенко от комментариев отказался.

    Смотрите также: Националисты против "Сбербанка" в Краматорске: бетонные блоки и краска

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