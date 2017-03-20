"Сбербанк" в Краматорске облили "кровью"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Краматорске активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка" , требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Об этом сообщает местное издание "Восточный проект".

"Национальный корпус" привез шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и устанавливает палатку для наблюдения. Сотрудники банка заранее покинули помещение и банк закрыт. На месте присутствует и полиция, которая следит за общественным порядком, и по словам правоохранителей пока нарушений не зафиксировано", — сообщает подробности издание.

vp.donetsk.ua Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске

vp.donetsk.ua Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске

Ранее бетонными блоками заложили вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также был заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписано антироссийскими лозунгами здание банка.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.