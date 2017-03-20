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    "Сбербанк" в Краматорске облили "кровью"

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (150)

    (обновлено: )22204
    Сообщается, что активисты "Национального корпуса" привезли шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и устанавливают палатку для наблюдения, правоохранители нарушений не зафиксировали.
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    vp.donetsk.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Краматорске активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка" , требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Об этом сообщает местное издание "Восточный проект".

    "Национальный корпус" привез шлакоблок, чтобы заблокировать вход в здание, и устанавливает палатку для наблюдения. Сотрудники банка заранее покинули помещение и банк закрыт. На месте присутствует и полиция, которая следит за общественным порядком, и по словам правоохранителей пока нарушений не зафиксировано", — сообщает подробности издание. 

    vp.donetsk.ua
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    vp.donetsk.ua
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске

    Ранее бетонными блоками заложили вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также был заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписано антироссийскими лозунгами здание банка. 

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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