Блокирование "Сбербанка" в Краматорске: мнение жителей города

В Краматорске была заблокирована работа одного из отделений "Сбербанка". В понедельник утром "Национальный корпус" облил фасад отделения красной краской и "забетонировал" вход.

Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры и восстановить конституционные права банка на полноценную работу.

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Акция вызвала неоднозначную оценку жителей города, которые в большинстве своем, по данным СМИ, негативно отнеслись к акции.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.