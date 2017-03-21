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    Блокирование "Сбербанка" в Краматорске: мнение жителей города

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (154)

    (обновлено: )29512
    Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры и восстановить конституционные права банка.
    Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса

    В Краматорске была заблокирована работа одного из отделений "Сбербанка". В понедельник утром "Национальный корпус" облил фасад отделения красной краской и "забетонировал" вход. 

    Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры и восстановить конституционные права банка на полноценную работу.

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    Акция вызвала неоднозначную оценку жителей города, которые в большинстве своем, по данным СМИ, негативно отнеслись к акции. 

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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