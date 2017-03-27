Устенко: есть три сценария по курсу доллара в Украине. Рассмотрим каждый

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко прогнозирует, что в зависимости от того, как быстро будет достигнут компромисс по блокаде Донбасса и получен транш МВФ, доллар может стоить или 32 грн, или, при негативном сценарии, перешагнет отметку в 35 грн.

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"Прежний курс гривны, который мы рассчитывали в Международном фонде Блейзера, находился на отметке 30 гривен за доллар плюс-минус 5% к концу 2017 года. Эти плюс-минус 5% мы ставили из-за того, что могут быть какие-то задержки с международным финансированием, а во-вторых мы ставили их на то, что будут либо быстро, либо медленно проводиться структурные реформы. То есть получалось, что наш курсовой диапазон при хорошем сценарии должен был составлять 28,5 гривен за доллар на конец года, и 31,5 — при плохом плохом раскладе. Но это было при прежнем статусе-кво, который не подразумевал возможности блокады и резкого изменения макроэкономической картинки", - сказал Олег Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

Однако затем поступила новая вводная.

"Началась блокада. Я не оговариваю, по зову души, сердца, или по незнанию экономики она началась, но тем не менее, она имеет серьезные экономические последствия. Даже если бы не было узаканивания блокады решением Совета национальной безопасности и обороны, последствия все равно уже были достаточно негативны. Вопрос только в том, как долго блокада могла продолжаться, и в зависимости от того, как долго бы она длилась, мы варьировали бы и последствия", - пояснил экономист.

Естественно, что при смене практически всех макроэкономических показателей, из-за блокады не могла не поменяться и картинка по по обменному курсу, отметил экономист.

Изумительный сценарий, который мы потеряли

До введения блокады потребность Украины в минимальном внешнем финансировании составляла $5 млрд. Из этой суммы от одного (при базовом сценарии) до 1,5 млрд (при оптимистичном сценарии) — это деньги, которые Украина могла получить за счет притока прямых иностранных инвестиций.

"Таким образом потребность во внешнем кредитовании составляла бы порядка $3,5-4 млрд. В принципе, эти деньги должны были бы поступить в Украину минимум по статье МВФ, а то, что поступало свыше этой суммы — должно было бы идти в пополнение золотовалютных резервов. И поэтому в первоначальном варианте статуса-кво Украина могла выдерживать курсовой диапазон в 30 гривен за доллар плюс-минус 5%. При таком раскладе Украина получала бы деньги от других внешних источников, и могла нарастить свои золотовалютные резервы на $2 млрд до $17,5 мрд", - пояснил Устенко, добавив, что это был совершенно изумительный и базовый сценарий, вернуться к которому невозможно.

Открытым вопросом, по словам Устенко, остается длительность проведения блокады, исходя из этого, возможны три сценария развития событий и, соответственно, обменного курса. Теперь потребность страны во внешнем финансировании перестала быть константой и превратилась в меняющуюся величину.

Доллар по 28,5-31,5

"Сейчас, если удастся каким-то образом найти компромиссное решение по поводу блокады, если каким-то образом удастся возобновить сотрудничество с международными финансовыми институциями и каким-то образом удастся двигаться, пусть не очень активно, по пути реформ, в этом случае потребность во внешнем финансировании из изначальных $5 млрд увеличится незначительно. Если все это достаточно быстро удастся сделать, — речь идет о сроке до трех месяцев максимум — тогда финансовая потребность может уйти во отметку, как минимум, $6 млрд. Этот миллиард долларов образуется из-за дополнительного торгового дефицита, который возникнет в этот трехмесячный период из—за временной блокады, и из-за того, что изменится параметр возможности продления долгов украинского частного сектора. У украинского частного сектора на руках находится $50 млрд долга, и при таком раскладе частично эти деньги не удастся продлить — часть придется отдавать", — прогнозирует Устенко.

По словам экономиста, новая потребность в $6 млрд будет на фоне того, что изменится прогноз по притоку прямых иностранных инвестиций — ожидается, что он составит от $0,5 до $1 млрд. В таком случае, потребность во внешнем финансировании будет находиться в отметке от $5 до $5,5 млрд.

"Этот сценарий все равно дает возможность удерживать относительный курс в 30 плюс-минус 5% гривен за доллар. Но его удастся выдерживать, если конфликт будет достаточно быстро разрешен, но мы обязательно проводим структурные реформы, как это оговорено с международными партнерами Украины. Но на выходе из года объем золотовалютных резервов уже не будет $17,5 млрд, будет, скорее всего, находится в границах около $15,5 млрд (то есть текущий уровень), или $16 млрд (незначительный прирост)", — отметил Устенко.

При таком сценарии вопрос, связанный с курсом снят с этого года, а незначительный рост ЗВР дает надежду на некоторую стабильность на протяжении 2018 года.

Доллар по 32-35

Если длительность блокады превысить три месяца, сценарий для гривны будет ухудшаться, отмечает экономист — потребность во внешнем финансировании будет значительно увеличиваться.

"Если блокада продлится до конца года, то только за счет этого потребность во внешнем финансировании вырастет на $1,5 млрд, и за счет невозможности пролонгировать кредиты, которые находятся на руках, как минимум еще на $1,5 млрд. В сумме это будет уже около $8 млрд, и это на фоне того, что будет падение притока прямых иностранных инвестиций. Которые при таком раскладе будут просто крайне маленькими и вряд ли в самом лучшем случае превысят отметку в $1 млрд. В таком случае, потребность во внешнем кредите составит $7 млрд, а это уже очень серьезно, если ты не можешь воспользоваться иностранными деньгами", — сказал Устенко.

По его словам, этот сценарий возможен, если предположить, что компромисс по блокаде удастся достичь в период, превышающий три месяца.

"Если за это время получится решить проблему с блокадой Донбасса и восстановить сотрудничество с международными финансовыми институциями, курс, конечно, будет изменен, и мы увидим диапазон в 32-35 гривны за доллар. Но при этом идет измельчание золотовалютных резервов: мы уже не заканчиваем год с $15,5 млрд. Здесь возможно любое снижение, весь вопрос, когда именно будет возобновлено сотрудничество с МВФ. Не исключено, что к концу года будут находится на отметке ближе к $13 млрд, и мы становимся подверженными новому возможному кризису в последующие периоды времени. Что крайне нежелательно, потому что в следующем году идут выплаты, а через год эти выплаты нарастают просто колоссально. Из-за того, что нам нужно рассчитываться по реструктуризованным европейским бондам", - пояснил экономист.

Выше 35 гривен

Возможен и третий вариант, самый нежелательный для страны, при котором Украина не восстанавливает сотрудничество с международными кредиторами и не достигает компромиссного решения с блокадой.

"Финансовая потребность во внешнем финансировании резко увеличивается. На этот год она может составить около $9 млрд, выдержать это будет просто крайне сложно. При таком раскладе притоки прямых иностранных инвестиций обмельчают — можно ориентироваться только на $0,5 млрд. В этом случае выдерживать курсовой диапазон будет крайне сложно, запаса прочности и люфта для маневра у Национального банка не так много, потому что чистых резервов от $4 до $5 млрд. Придется идти на резкое максимально допустимое уменьшение золотовалютных резервов — можно попытаться опуститься до $11 млрд. Но это значит открыться под новые риски — тратить резервы, пытаться держать коридор в границах до 35 гривен за доллар", - полагает эксперт.

По мнению экономиста, в Украине, кто бы что ни говорил о неважности курса, он является важным критерием.

"Пусть это и не правильно, и я не поддерживаю это утверждение, но в Украине население судит об эффективности экономической политики, в том числе, и по состоянию курса. И если курс начинает зашкаливать, выходить из относительно привычной зоны комфортности, то население будет считать, что есть серьезные просчеты в экономической политике. Поэтому я считаю, что власти будут мотивированы на то, чтобы пытаться каким-то образом разрулить существующую явно кризисную ситуацию и максимально быстро возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и каким-то образом найти компромиссное решение по поводу блокады" — подытожил Устенко.