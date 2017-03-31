Обыски в НБУ, скандал в НАПК, запрет абортов. Мнение Якубина

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который в частности позволит переизбрать руководство этого органа на основе конкурсного отбора и установит единоличную, а не коллегиальную ответственность за процесс декларирования, отмечает пресс-служба Минюста.

Национальное антикоррупционное бюро расследует факты возможных злоупотреблений в Нацбанке в период 2015-2016 годов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Известно, что расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в феврале. В эфире одного из телеканалов директор Нацагентства Артем Сытник заявил, что обыски в НБУ касаются руководства регулятора.

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Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля рассмотрит выделение очередного транша Украине в размере один миллиард долларов.

СБУ предлагает 25 тысяч гривен в качестве вознаграждения гражданам, которые владеют полезной информацией по факту взрыва 29 марта в помещении Генконсульства Польши в Луцке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко обсудить подписание соглашения о двойном гражданстве для венгров, которые живут в Украине. Этот вопрос Орбан поднял в кулуарах съезда Европейской народной партии на Мальте.

Информационные итоги четверга, 30 марта, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Минюст готовит законопроект о деятельности НАПК, который позволит переизбрать руководителей этого органа. Это было прогнозируемо после конфликта?

— На самом деле, мне кажется, тут чуть-чуть другая немножко игра. Я объясню. Ни для кого не секрет, что руководитель, действующий руководитель НАПК, – это ставленница НФ ("Народного фронта". А Минюст контролирует тоже представитель НФ. Мне кажется, что вот эта игра вокруг такого пинг-понга.

Когда представители НФ начинают обвинять друг друга, она рассчитана глобально на то, чтобы создать видимость некоего конфликта вокруг вопроса будущего руководства, в том числе НАПК. И в целом затянуть вопросы, которыми НАПК действительно должно заниматься.

То есть, грубо говоря, мы переключаемся на вот эту дискуссию: а нужно менять руководство или не нужно, а как его менять, а давайте теперь примем новый закон. При этом мы начинаем забывать сущностный вопрос, связанный вообще с деятельностью этого агентства. А именно, деятельность, связанная с электронными декларациями, проверка политических партий, утверждение и, более того, разработка и воплощение наконец-то процедуры по мониторингу тех деклараций электронных, которые получило НАПК.

Плюс, не забывайте, что есть еще вопрос декларации Арсения Яценюка, который, очевидно, тоже должен подать эту декларацию. Он до сих пор ее не подал. То есть, грубо говоря, получается – отдельные представители НФ перед нами разыгрывают такую вот игру вокруг НАПК, и тем самым получается, сущностные вопросы работы этого ведомства, они откладываются на будущее.

Потому что теперь мы начинаем обсуждать: а давайте менять закон, а давайте подумаем о руководстве. А руководство будет говорить: а мы не уйдем. Наталья Корчак уже заявила, что она не будет уходить.

Наталья Корчак, я думаю, так просто не уйдет с этой должности. То есть, грубо говоря, вопрос затягивается на много месяцев. И параллельно с этим будет проходить вопрос проблем в Кабмине, пересменки правительства, утверждение программы Владимира Гройсмана. То есть, грубо говоря, этот вопрос будет отложен на очень далекое время.

И тем самым, мы не увидим того, что мы ожидали от НАПК. А именно, проверки деклараций, проверки имущества, проверки источников происхождения этих деклараций.

То есть когда только начиналось электронное декларирование, я говорил, что, скорее всего, эти декларации превратятся в нулевую декларацию по легитимации имущества и доходов отдельных чиновников. Вот, в общем-то, мы эту тенденцию и видим.

Многие политики вчера высказывались о том, что тут нельзя всех собак вешать на НАПК, отчасти ответственность за то, что происходит, несет и правительство. А на практике какую-то ответственность понесут за то, что не заполняются электронные декларации, в Кабмине?

— На самом деле получается, что мы видим, ответственность так размыта, что глобально никто не понесет ответственности за этот вопрос. То есть мы видим, что в НАПК сбрасывают ответственность на техническую часть, в правительстве сбрасывают ответственность на Наталью Корчак и на руководство НАПК. И, в общем, мы видим — круг замкнулся.

То есть все сбрасывают ответственность на какую-то другую сторону, а в итоге — а воз и ныне там. Грубо говоря, дело не движется. И вот это – ключевая проблема.

То есть вот эта ситуация с технической частью теперь будет обосновываться, почему часть чиновников, например, не внесли свои декларации, возможно, они внесут через несколько месяцев. То есть, плюс, опять-таки, мы видим, что мы вовлекаемся во всю эту дискуссию, переключаемся на дискуссию по поводу руководства, по поводу отдельных персон, но не обсуждаем, в общем-то, непосредственные результаты деятельности НАПК.

И, кстати, хотел бы еще такой нюанс сказать. Почему, например, в этот вопрос так активно вовлечена еще группа "еврооптимистов" так называемых. Потому что уже несколько месяцев до этого они бы хотели создать такой для себя фронт организаций антикоррупционного содержания. У них есть НАБУ, у них есть сотрудничество с САП. И вот им бы очень хотелось, действительно, усилить собственное влияние в НАПК. И тут, получается, звезды сошлись.

В НАБУ пояснили, почему обыски проводили накануне в НБУ. Это происходит в рамках следствия по делу о коррупции руководства регулятора с 2015 по 2016 годы. Эксперты начали строить теории, что НАБУ в преддверии получения или неполучения транша от МВФ начинают обыски, которые могут воспрепятствовать нам. Что это было?

— Я думаю, тут есть несколько нюансов. То, что тучи сгущаются над НБУ, это очевидно. То есть последние несколько месяцев мы уже слышим даже со стороны Валерии Гонтаревой заявления, что черные лебеди летают над Украиной и очень много проблем. При том она не отрицала, что она собирается уйти с должности главы НБУ, но она сказала, что только подберут такого технократа, я готова уйти.

Накануне было от нее заявление о том, что ей угрожал некий олигарх.

— Да, некий олигарх Х без имени. О чем это говорит? Это говорит о том, что, действительно, грядет глобальное изменение в руководстве НБУ.

Опять-таки, почему? Потому что должности в НБУ стали частью, заложниками более широкого деления должностей в контексте переформатирования правительства, и Валерия Гонтарева, я думаю, сама не прочь уйти с должности главы НБУ. Вопрос только, как уйти.

Об отставке Гонтаревой по-разному говорят. Кто-то называет это наказанием, кто-то спасением.

— Без сомнения, потому что проблемы в финансовой сфере страны они, действительно, есть: закрытие количества банков, более того, вопросы с рефинансированием.

На самом деле, это вопрос, который интересует и международные, и финансовые институции. Я напомню нашим слушателям, например, что несколько недель назад в американском Конгрессе возникла инициатива проверить часть украинских политиков, в том числе, с финансовой точки зрения, и по разным слухам там есть разные фамилии, в том числе, политиков, которые в Украине стали звездами политики после Майдана.

Очевидно, что в этой ситуации возможной проверки, я думаю, что часть политиков, руководителей просто-напросто хотела бы покинуть, пока есть возможность, этот корабль и обезопасить себя.

В МВФ анализировали, пересчитывали макропоказатели после блокады, и это ударило по экономике. Есть опасения, что транш будет по другим условиям…

— Без сомнения. Я вот об этом и говорю. Мы здесь меняем шило на мыло, то есть деньги деньгами, это хорошо. Но условия, которыми эти деньги обеспечены, это ключевая проблема.

Стоит ли игра свеч? За небольшие деньги, например, нам придется открыть рынок земли, хотя это рынок условный, в кавычках, земли, потому что у нас нет очень многих рыночных институтов для того, чтобы рынок земли у нас работал полноценно. То есть мы просто за бесценок отдаем землю или мы уже слышим от правительства под названием "мы повысим трудовой стаж" протянуть пенсионную реформу, хотя это то же самое.

То есть в нашей ситуации получается, кто будет платить за этот транш? Грубо говоря, это будут платить группы, которые не могут себя защитить, – государство с его ресурсами и самые широкие слои населения. Не олигархи, которые могли бы в этих условиях при повышении, например, налогов для олигархов, могли бы помочь Украине выжить, повысить доходность бюджета. Но они не готовы.

Что касается МВФ и вопроса транша. Было сообщение, что до 7 апреля украинского вопроса в расписании МВФ не было. Вносятся изменения и 3 апреля включают вопрос украинский. О чем это говорит?

— Я думаю, что тут есть дополнительные факторы. Мы видим, что Украина в какой-то мере, я думаю, что неформально это было подтверждено, взяла на себя гарантии по обеспечению безопасности, в том числе, банковского капитала. Не так просто с того же Сбербанка и, мы видим, с других банков Национальный корпус снял блокаду.

То есть, я так понимаю, что поступил сигнал от международных финансовых институций, что: слушайте, мы вам собираемся давать транш, а что у вас происходит с финансовой системой, сделайте что-то с этим. Этот фактор сыграл свою роль.

Плюс я не исключаю еще того, что тут еще играет фактор, связанный с судом в Лондоне и этим вопросом по поводу суверенного долга Украины. То есть мы понимаем, что Украина будет, скорее всего, должна будет оплачивать этот долг. Другое дело, когда, потому что, скорее всего, будут различные апелляции, но вот этот фактор тоже влияет на эту ситуацию.

СБУ предлагает вознаграждение за информацию по факту взрыва в помещении генконсульства Польши в Луцке. Что это могут быть за данные, если ночью предварительно стреляли из гранатомета?

— На самом деле, я думаю, что то, что СБУ вообще сделало такое заявление, это показатель того, что у них вообще, по большому счету, нет никаких зацепок, как расследовать это дело. А они понимают, что просто назначить виноватых, как делают наши политики, когда сразу априори говорят: вот виноват этот, и дальше не гнушаются сбором доказательств и прочее.

То есть, понимаете, СБУ понимает, что этими вещами здесь не отделаться, а Польша ожидает расследования. Мы слышали заявления официальной Варшавы. То есть просто заявления о том, что это сделали некая очередная рука Кремля… То есть доказуема должна быть база, а не просто голословные заявления.

В целом эта ситуация с обстрелом консульства, о чем она свидетельствует? К сожалению, у нас в стране последнее время тенденция демократизации насилия и демонизации политики. То есть когда политика частью граждан не воспринимается уже как способ решения проблем, к сожалению, граждане… Возникает вот этот эффект демократизации насилия.

То есть граждане по тем или иным поводам начинают использовать оружие для того, чтобы решать свои проблемы. И я не буду удивлен, если это кто-то, кто не получил визу. То есть такая версия вполне возможна. То есть насилие начинает восприниматься как легитимный способ ответа на любой вопрос. И это колоссальная проблема.

На самом деле это проблема политиков. Политиков, которые допустили такую ситуацию, когда именно насилие начинает восприниматься как способ решения проблем.

Проще же и правильнее сейчас было бы подтвердить версию с провокацией российских спецслужб. Это имеет место быть?

— Я думаю, что не совсем так. Потому что все-таки здесь вовлечено польское консульство, и вовлечена Варшава. Я думаю, что, скорее всего, если действительно выйдут на наших граждан, то мы не увидим в медиа резонанса по этому делу.

Но Варшаве, все-таки, я думаю, СБУ постарается предоставить не публично, без сомнения, постарается предоставить эту информацию и заверить в том, что СБУ сделает все, чтобы в будущем подобных вещей избежать. То есть все-таки мы должны понимать, что Варшава не будет готова слышать просто отговорки.

Мы уже слышим позицию Польши. Плюс, я не исключаю того, что, возможно, и польские следователи будут принимать участие в расследовании. И тут просто не удастся вот так просто взять и скрыть это дело. Опять-таки, потому что оно имеет международный резонанс. Потому что Варшава тут хочет слышать ответов, именно доказательных ответов.

Премьер Венгрии предложил Петру Порошенко узаконить двойное гражданство для венгров на Закарпатье. Во время беседы обсудили необходимость подписания двустороннего договора по вопросу получения двойного гражданства для этнических венгров Закарпатья.

— От Петра Порошенко мы слышали, что ни в коем случае двойное гражданство нет.

Законопроект подан в парламент. Что теперь?

— Мне кажется, это типичная картина, когда у нас часть политиков делают одни заявления за рубежом, абсолютно другие, часто противоположные заявления делают здесь.

Я думаю, что в этой ситуации, действительно, президент встретился с премьером Венгрии, но при этом он с ним общался об вот этих темах, но не так, как бы он общался здесь, если бы он отвечал на эти вопросы. На самом деле это звучит просто – двойные стандарты: одни стандарты — для внешнего пользования, другие стандарты — для внутреннего пользования.

Потенциально двойное гражданство для этнических венгров на Закарпатье возможно сейчас?

— Я думаю, что нет. Вряд ли мы увидим такое решение ВР. Очевидно, что этот вопрос слишком политизирован, то есть сейчас даже цивилизованная дискуссия будет заходить вопрос политики, то есть те, кто будет говорить про несколько гражданств, сразу априори будут оглашены врагами.

Плюс мы видим, что у нас в стране эта тема двойных, тройных гражданств является одной из тем критики, которую политики используют друг против друга. И на этом фоне представить, что ВР проголосует за двойное гражданство для венгров, я думаю, что эта ВР даст минимальное количество голосов за такое решение.

В ВР хотят частично запретить аборты в Украине. Зарегистрирован законопроект нардепом от фракции БПП Дмитрием Голубевым. Что вы думаете?

— Мы видим продолжение политики в стиле секонд-хенд, когда политики не могут предложить хлеба гражданам, то есть предложить внятный ответ на социально-экономические вопросы..

У нас последние несколько месяцев мы видели несколько попыток проверки. Общество реагирует на эти вещи. У нас был вопрос праздников, дальше у нас был вопрос, например, связанный с языком, вновь поднимался, с квотами теми же. То есть политики проверяют нашу с вами способность рационально отличить существенное от несущественного, пытаются подменить этой темой аборта — а сам по себе запрет расходится и с Конституцией.

Очевидно, что в нашем обществе проблемы с восприятием этих вещей нет, но есть просто попытка подменить, создать иллюзорную проблему, вокруг которой будет развернута общественная дискуссия.

Напомним, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что законопроект о запрете абортов внесен в ВР исключительно с целью отвлечения внимания.