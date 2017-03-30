Что НАБУ на самом деле ищет в Нацбанке? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, 29 марта, детективы НАБУ и сотрудники Национальной полиции проводили обыски в Нацбанке. Сообщается, что Бюро проводит расследования злоупотреблений в НБУ за период 2015-2016 годов.

Есть ли политическая составляющая в проведении НАБУ обысков в Нацбанке в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Ярослав Макитра.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

Чому зараз НАБУ так активно взялося за Нацбанк, причому саме за керівництво? Це та сама активна боротьба за життя НАБУ?

— Можна під таким кутом дивитися, але насправді щодо НБУ можуть бути питання, і та справа, яку зараз розслідує НАБУ, очевидно, хоча прямо зараз відповіді немає, але, очевидно, може стосуватися безпосередньо пані Гонтаревої, і йдеться в тому числі про так звані плівки Рожкової, де одна з очільниць НБУ давала команди в телефонному порядку щодо виділення тих чи інших коштів. Але чому саме, власне, зараз є в списку НБУ, я думаю, що тут можна дивитися під кутом того, що безпосередньо Гонтарева є наближеною до президента особою, можна сказати, з його наближеного пулу, і слід за Насіровим маємо кандидатуру Гонтаревої. І дуже показовим є конфлікт між САП і НАБУ стосовно справи по Укрзалізниці, де закриваються розслідування проти певних схем, в яких можуть бути задіяні – принаймні, про це озвучується – нардепи від БПП, які також наближені до президента. До чого я це все кажу, що ми бачимо, що НАБУ справді розслідує зараз, на перших ролях у нього розслідування справ, які стосуються оточення безпосередньо президента.

Тобто НАБУ виходить на тропу протистояння з президентом?

— Можна і так сказати.

А як президент відповість?

— Президенту в цій ситуації важко відповісти, очевидно, ми бачили спробу призначити аудиторів, скажемо так, лояльних до президента, цього не відбулося. Прямих важелів впливу у нього немає, очевидно, будуть спроби пошуку якихось порушень в діяльності НАБУ, і спроба діяти саме таким чином проти НАБУ, проти його членів, можливо, за допомогою інших правоохоронних органів, тої ж ГПУ і т.д. Але насправді важелів впливу у президента не так і багато, бо насправді це орган, який створений спеціально, він доволі незалежний, і навіть якщо його керівники цього хочуть, то вони можуть бути справді багато в чому незалежними від українського керівництва.

Якщо НАБУ все ж таки виходить на тропу війни з президентом, це самостійна гра Ситника і НАБУ, чи тут можуть таким чином просто передавати "привіт" президентській команді з-за кордону?

— Можна так грубо сказати, але напевно скажу дещо делікатніше: той факт, що НАБУ доволі вільно себе почуває, свідчить про те, що у них може бути певний "дах" і певні покровителі, і ми можемо чітко відслідкувати будь-які законопроекти, які йдуть всупереч тим речам, які раніше оголошувалися Заходом, зокрема щодо декларування громадських організацій, зокрема заяви по справі Насірова. Ми чітко бачимо, як посольства США, Великобританії та інших держав ЄС чітко заявляють свою незгоду і вказують ті чи інші думки з приводу цих тем, хоча тем в Україні багато. Тому ми бачимо пристальну увагу з боку західних посольств, західних інституцій різноманітних грантівських щодо діяльності НАБУ і розслідувань їхніх справ. З цього можна зробити висновок, що в принципі контакт там доволі тісний, і я думаю, що НАБУ відчуває за своєю спиною подих західних партнерів.

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Просто підтримка – це одне. А карт-бланш на дії проти президента – зовсім інше.

— Зичайно, що так, можна в цій темі шукати і те, що у Заходу можуть бути питання до президента України. Але тут побачимо в розвитку ситуації, робити однозначні висновки зараз зарано, але очевидно, що із Заходу можуть передавати таким чином свою незгоду з діяльністю президента України.

Чому обшуки в НБУ сталися саме тоді, коли ні голови НБУ немає в країні, ані президента немає в країні?

— Можливо, тут може бути варіант, щоб дійсно вони не могли впливати чи перешкоджати самому процесу, але в тому числі може бути вибраний момент, можливо, якийсь збіг у цих діях. Але я думаю, що тут не варто шукати відповідь на це питання, чому саме є, чи нема, тут важливо, наскільки правильно були проведені ці процесуальні дії, чи вдалося детективам НАБУ отримати ті документи, які вони шукали.

Как на подобные действия НАБУ реагирует банковская система, в эфире "ГС" проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Радио Голос Столицы/Скриншот Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото

Обыски в НБУ могут как-то отразиться на устойчивости финансовой системы?

— Я уверен, что подобные действия никак не отразятся на устойчивости финансового рынка. Надо понимать, что как раз "умельцы" – это не к населению вопрос, а к различным умельцам в режиме валютных спекулянтов и т.д., которые пытаются зарабатывать на раскачивании курса. И население к таким вещам уже привыкло. И в НБУ подобные вещи уже проходят неоднократно, то есть процессы, связанные с определением, как и почему проводились те или иные действия НБУ в 2015-2016 годах. Может быть и идут эти процессы, мы так и не узнали о причинах падения курса в далеком 2008-2009 году, когда тоже были колоссальные объемы рефинансирования, эти деньги активно били на валютный рынок и поэтому курс у нас тоже улетал далеко: с пяти до десяти, потом вернулся к восьми. Там тоже есть, куда смотреть и о чем разговаривать, поэтому радует то, что об этом сегодня разговаривают, и о том, что сегодня идут эти процессы, чтобы в дальнейшем кому-то не было повадно повторять эти вещи, потому что безнаказанность порождает желание еще больше поиграть в эти вещи. Поэтому следствие идет… и надо понимать вообще процедуры. Потому что когда за громким словом "обыск" или "выемка", по большому счету, приходят следователи с каким-то подкреплением людей в форме, для того чтобы сказать: ребята, давайте все быстренько и оперативненько, иначе будем у вас тут все выворачивать. То есть для устрашения. Но, по сути, как и вчерашняя информация проходила, что все документы и материалы были переданы абсолютно добровольно, без каких-то там препятствий. Поэтому главное, чтобы этот процесс чем-то закончился.

Ранее СМИ сообщали, что обыски в НБУ проводят, потому что Гонтарева уходит с должности и сейчас начнет подчищать хвосты, и обыски нужно провести до ее ухода с должности. Что вы об этом думаете?

— Невозможно подчистить хвосты так, чтобы не было никаких следов, особенно в такой системе, как НБУ. Потому что НБУ по ряду случаев — это и коллективный орган, это и правление, это наблюдательный совет, это достаточно большое количество людей, достаточно сложная процедура формального принятия решений, поэтому… чтобы подчистить все, нужно уничтожить весь НБУ, да и то следы останутся. По большому счету, опять же, слухи о том, что она уходит или не уходит, это все-таки слухи. Как мы видим, что все-таки одна из версий была, что она может уйти, после того как у нас появятся какие-то положительные подвижки с МВФ, но их нет, поэтому причины ее ухода нет. Поэтому в эту сторону смотреть не стоит. Я думаю, скорее всего, здесь идут разговоры, связанные с первопричиной — это правила принятия выдачи рефинансирования банкам, которые сегодня ушли с рынка. Потому что здесь разговоры идут и о неправильной оценке залога, опять же, это вопрос субъективности, это вопрос принятия решений о выводе банков и т.д. То есть, здесь есть вопрос — куда смотреть, и при желании можно сказать, кто есть кто в нашем финансовом мире в плане принятия решений.

Ранее член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире "ГС" подчеркнул, что действия НАБУ по борьбе с коррупцией в стране позитивно влияют на развитие экономики.

А политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Насировым.