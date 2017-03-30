НАБУ открыло дело против главы Соломенского суда Киева из-за Насирова

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство в отношении председателя Соломенского райсуда Киева Людмилы Шереметьевой, которая рассматривал дело отстраненного главы ГФС Романа Насирова, говорится в ответе (см. ниже) Нацагентства относительно заявления народных депутатов об уголовном правонарушении.

В НАБУ сообщили, что заявление принято и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, и начато уголовное производство.

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Группа народных ранее депутатов передала в НАБУ заявление о нарушении должностных обязанностей председателя суда Соломенского района Киева Людмилой Шереметьевой.

В заявлении говорится, что 5 марта Шереметьева самоустранилась и не выполнила свои должностные обязанности — не назначила дежурного судью для рассмотрения ходатайства защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника, который вел заседание об избрании меры пресечения отстраненному главе ГФС Насирову, чем фактически заблокировав избрание ему меры пресечения.

Украинская правда Ответ НАБУ народным депутат по делу Романа Насирова

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.