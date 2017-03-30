На экспертов по делу Насирова оказывали беспрецедентное давление - НАБУ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На специалистов, которые выполняли экспертизу по делу отстраненного председателя ГФС Романа Насирова, оказывали сильное давление, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Это дело нужно как можно быстрее отправлять в суд. Оно было еще более знаковым тем, что происходило беспрецедентное давление на экспертов, делавших экспертизу, что является одним из основных доказательств по этому делу", — рассказал Сытник в эфире телеканала ZIK.

По его словам, руководитель учреждения пытался сорвать процесс экспертизы, чтобы затянуть эту процедуру. Глава НАБУ уточнил, что речь идет об экономической экспертизе ущерба от тех действий, которые считают противоправными.

"Сейчас идут те следственные действия, которые мы не могли провести до избрания меры пресечения, к подозрению, и Холодницкий (глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий — Ред.) дал четко понять, что не будет продлевать срок расследования, поэтому мы постараемся уложиться в этот срок и в ближайшее время передать в суд", — добавил Сытник.

Он также рассказал о ходе проверки происхождения 100 млн гривен, которые внесли в качестве залога за Насирова. По словам Сытника, часть указанной суммы внесла жена чиновника, часть — тесть, и так как у последнего есть большой бизнес, проверка продлится не так быстро, как того хотелось бы.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.