Зачем нужны аудиторы НАБУ, и почему за них идет "война"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Страсти вокруг назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины разгорелись с новой силой. Во вторник, 21 марта, Верховная Рада снова не смогла назначить члена аудиторской комиссии НАБУ по своей квоте.

Это уже не первая попытка определиться с кандидатом от парламента. Несколько предыдущих так же проваливались. Верховная Рада не может выбрать из числа двух кандидатов для внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ. В зале не находят поддержки обе кандидатуры — американца Роберта Сторча, заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США, и частного британского детектива Найджела Брауна.

Что стоит за провальным голосованием за аудитора НАБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил народный депутат от фракции "Народный фронт", глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения предотвращения и противодействия коррупции Комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции Константин Матейченко.

Объясните, какие функции возложены на аудиторов НАБУ, кто должны быть эти люди?

— Прежде всего, согласно закону про НАБУ, данный орган предназначен для аудиторского контроля, избирается на год. И согласно законодательным требования и нормам, одно из требований к аудитору, это опыт именно аудиторства, правоохранительных органов. Он выбирается на год, и, наверное, большое внимание к данным кандидатурам, данному органу, заключается в том, что директора НАБУ избрали на пять лет. И его, согласно закону, снять никто не может. Единственным основанием для вынесения в зал ВРУ вопроса о снятии директора может быть отрицательный или негативный вывод вот этой общественной комиссии. Это может быть единственный орган, с помощью которого или на основании выводов которого можно снять директора НАБУ. Поэтому такое особое внимание, может быть где-то преувеличено это внимание. Вообще-то, господин Сытник уже отчитался за последний год. Пока мы изберем этот состав годовой, я не знаю, насколько они успеют, не успеют, насколько это будет своевременно… то есть, через год это все будет также повторяться. Выбираться будут эти представители. Поэтому в этом органе три кандидатуры: это представитель от президента, представитель от Кабмина и представитель от ВР.

На прошлой неделе БПП и "Народный фронт" обратились к главе антикоррупционного комитета с просьбой рассмотреть кандидатуру британского юриста Найджела Брауна. Почему именно он?

— Здесь может быть неправильный подход в плане того, что нравится или не нравится. Здесь ситуация какая? Первое, какое вы говорите слово, провальное голосование… например, я не приемлю таких слов. Или набрали голоса, или не набрали. Так, первое голосование за этого аудитора, здесь элементарно, тогда Сторч набрал, по-моему, 76 голосов, а Браун, вроде бы, 208… больше 200. И соответственно никто из них не набрал 226, и соответственно глава ВРУ отправил весь наш профильный комитет… может быть, для того, чтобы мы изначально обсудили и вынесли на повторное голосование ВРУ. То есть, здесь нет какого-то великого заговора, что-то тут случилось и т.д. На комитете мы собирались, были определенные баталии, кто-то недоволен, кто-то доволен, но мы приняли решение вынести в ВРУ обоих — и Сторча, и Брауна. И подчеркиваю, не комитет решает, кого избирать, а решает большинство депутатов в сессионном зале. Что мы и сделали, за что мы и голосовали.

Часть депутатов считает, что Браун — карманный кандидат власти, который обеспечит ей контроль над НАБУ, поскольку эта комиссия может инициировать увольнение директора Бюро Артема Сытника. И обвиняют ваши политические оппоненты, что через своего аудитора пропрезидентские силы хотят взять НАБУ под контроль. Как это можно подтвердить или опровергнуть?

— Я не знаю лично ни Брауна, ни Сторча. Говорить о том, что кто-то из них — креатура того или иного, Госдепа, или креатура АП… я также могу апеллировать слухами, или сплетнями, или какими-то высказываниями отдельных политиков, но это будет в какой-то степени несерьезно. В любом случае, два этих представителя отвечают этим требованиям, определенным законом, то есть они могут быть как таковыми аудиторами, членами этого общественного совета контроля за НАБУ.

Посольство США настаивает на назначении в эту аудиторскую комиссию американца, и говорят, что за назначение Сторча высказываются и в МВФ. Как объяснить, что такие структуры намекают, что надо выбрать именно его?

— На комитете, когда мы рассматривали этот вопрос, пришли представители комитета зарубежных дел и сказали, что есть сумасшедшее, скажем так, влияние или желание повлиять от наших зарубежных партнеров. С одной стороны, помощь и в какой-то степени влияние, подсказки, советы зарубежных партнеров – это хорошо. Есть такая поговорка: любое насилие вызывает соответствующее противодействие или сопротивление. И когда эти советы уже идут, может быть, слишком, лично у меня вызывает сомнение или непонимание этих вещей. Как бы там ни было, мы живем в государстве Украина, это наша страна. Прислушиваться к советам надо, но все равно надо думать своей головой и принимать решение как, прежде всего, хочет народ, хочет представитель этого народа – ВР. Еще раз подчеркиваю – кого изберут на эту должность, решит 226 голосов, но никак не советы посольства, Госдепа и всего остального.

Но, с другой стороны, может быть, опыта в нашей стране именно таких высококлассных специалистов по борьбе с коррупцией, именно топ-коррупцией, согласитесь, не хватает. Еще раз подчеркиваю: вот это избрание, скажем так, общественных аудиторов – это только на год. Может быть, через год мы уже будем иметь отечественного специалиста, который сможет контролировать этот правоохранительный орган и т.д. Хотя, как я всегда говорю: кто бы ни был – американцы, британцы, немцы, они всегда будут преследовать национальные интересы своей страны.

Но есть кулуарные договоренности. Вы говорите — за того проголосовали больше. Вероятно, мощные фракции договорились?

— Вы знаете, то, что договорились, то, что есть определенное большинство в парламенте, вы хотите сказать, что это плохо, что это минус, что это элемент кулуарщини, договоренности. Но, в любом случае, политика – это искусство компромисса, это и есть как раз политика. В основе ее лежит умение договариваться, находить компромиссы. Поэтому, когда меньшинство говорит, что это лучше и все это должно быть, как говорится, как солнышко ясное, и другого мнения быть не может, я с этим абсолютно не согласен.

Есть мнение, что вся власть в стране, в том числе все антикоррупционные органы, поделены по квотному принципу, поэтому нет никакой борьбы с коррупцией, есть наезды, сведение счетов и борьба за сферы влияния. Действительно настолько все плохо?

— Чтобы правильно давать оценку работе тех или иных правоохранительных органов, надо понимать хоть немного сущность этой работы. Знаете, когда создалась НАБУ, наш комитет, мы очень часто заслушиваем руководителя НАБУ, руководителя САП, и вот они отчитываются о своей работе, и когда проходит 3-4 месяца после начала работы НАБУ, и все начинают кричать: все пропало, "зрада" полнейшая, и т.д., вот НАБУ работает сколько… денег выделили почти миллиард, а они ничего не делают. Ребята, никак невозможно работать быстро. В любом случае есть понятие юриспруденции, есть понятие соблюдения сроков, есть понятие какого-то собирательства доказательной базы, чтобы сказать или хотя бы предъявить обвинения, не говоря уже о том, что сказать — виновен человек или не виновен. Поэтому говорить сейчас о том, что все это поделено, все по квотам, бардак полнейший, и сплошное предательство, так нельзя говорить и, прежде всего, потому что это еще рано.

То есть, интриги в борьбе разных фракций за разных кандидатов нет?

— Да нет никакой интриги. Как вы не можете понять: в зале сидят нардепы, и каждый жмет единолично кнопку. Даже в нашей фракции есть члены, которые голосовали и за того, и за того. Еще раз подчеркиваю, здесь в любом случае выберут независимо от того, Найем предложит, или Матейченко, — выберет большинство, которое проголосует в ВРУ.

А вообще дедлайн по назначению аудиторов НАБУ существует?

— Законодательно – нет.

Значит, можно довольно долгое время его выбирать, выбирать, и к концу года выбрать?

— В любом случае, мы говорим про общественный совет. У нас НАБУ с годовалым опозданием создано было. ДБР, которое уже должно работать, его тоже нет. То есть, идет опоздание. Ми не то что первооткрыватели, но прецедентов, истории, практики в нашем государстве именно по открытию работы этих антикоррупционных органов и сопровождающих этих общественных советов и всех остальных, у нас нет. Поэтому все идет со скрипом, опозданием, я не вижу в этом никакой «зрады», это естественный процесс.

Три общественные организации рекомендуют Кабмину рассмотреть на должность аудитора НАБУ кандидатуру бывшего прокурора США Марты Берш, бывшего прокурора Испании Карлоса Кастресана и директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера. Что будет в таком случае делать ваш профильный комитет?

— Нет, мы эти кандидатуры рассматривать не будем, потому что это к нам никакого отношения не имеет. Все, что общественные организации предлагают Кабмину – это их право. Но Кабмин будет сам определять, как и Администрация президента, их кандидатуру в этот общественный совет. С другой стороны, эти имена – я только последнего знаю. Он, кстати, участвовал в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ, поэтому, может быть, его участие в контролирующем органе будет не совсем правильным с позиции логики конфликта интересов. То есть не может человек контролировать то, что, в принципе, он сам создавал. Поэтому я не знаю этих фамилий, пусть они разбираются.

Некоторые эксперты связывают то, что вопрос предоставления Украине четвертого транша-кредита исчез из повестки дня заседания совета директоров МВФ, с трениями по избранию аудитора. Настолько это важное действие, или дело совсем в другом?

— Мое мнение, и судя по информации из отрытых источников, одно к другому не имеет никакого отношения. Прежде всего, то, что исключили из повестки дня МВФ, связано с этой блокадой, с этим прекращением экономической деятельности, части экономики нашей страны. МВФ – это не общество Красного Креста. Оно не оказывает меценатство, просто так деньги не раздает. Оно дает взаймы, оно дает под проценты, и как любой занимающий должен четко понимать, а будут ли возвращены его деньги, получит ли он ту прибыль, что он запланировал, кому он дает деньги. Поэтому здесь — чисто экономика, не более, не менее. Не думаю, что политические интриги влияют на решение МВФ.

Лидер "Радикальной партии" заявил, что чуть ли не 150 депутатов имеют двойное, тройное гражданство. Как вы относитесь к такому заявлению?

— Иногда слушаешь радио в автомобиле, и вот плохое радио, плохой выступающий — и рефлекторное желание нажать на кнопку, переключить волну или вообще его выключить. Так вот, когда выступает Ляшко в ВР, у меня рефлекторное желание выключить, но я понимаю, что я его выключить не смогу. Это банальный напор тех агиток, который хотят слышать напор, а все остальное, по сути выступления сказать пана Ляшко – не скажу. Действительно, вот этот популизм, который льется через верх и который под собой не имеет реального практического смысла.

Напомним, народные депутаты Виталий Куприй и Виктория Пташник в эфире Голоса Столицы прокомментировали свои позиции по голосованию за кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ.

Также о кандидатуре Брауна высказался в эфире радиостанции эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.