Политаналитик: Порошенко и Гройсман дискредитируют е-декларирование

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

В среду на заседании Кабмина произошел конфликт между главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальей Корчак и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который раскритиковал работу реестра и призвал Корчак и членов НАПК уйти в отставку. Корчак ответила отказом на "предложение" главы правительства.

"Президент Порошенко (а Гройсман – его рупор) продолжает кампанию по дискредитации электронного декларирования. Как мы помним, электронное декларирование было продавлено Западом, как одно из необходимых условий получения денег МВФ и безвизового режима с ЕС. Власть до последнего пыталась затормозить этот процесс. А едва декларирование запустилось – предпринимали постоянные публичные атаки на саму систему. Мало того, не выделялись нормальные средства, как на финансирование самого НАПК, так и закупку качественных электронных технических средств для хранения деклараций (с чем и связан не работающий уже неделю сервер)", — сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

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По его мнению, теперь же у власти появилась прекрасная возможность показать Западу, что, дескать, спешка до добра не довела.

"Ничего толком не работает. Поэтому давайте вы не будете обращать пристальное внимание на электронное декларирование. А мы тут сами разберемся. Иными словами, будем просто прятать свои декларации с миллионами от общества",- пояснил политаналитик.

Кроме того, отмечает политтехнолог, Порошенко через Гройсмана дал сигнал главе НАПК Корчак, что он ею сильно недоволен.

"Не секрет, что Корчак на должность главы НАПК была продавлена именно Банковой и является лояльным президенту человеком. В отличие, к примеру, от главы НАБ Сытника — креатуры американцев. Понятно, что Корчак должна была выполнять задачи Банковой. Первая — скрывать от общественности декларации представителей власти и изменения, вносимые в них втихаря. Однако Корчак допустила утечку информацию из ведомства, в частности – о тайных правках в декларацию сына Порошенко. Вторая задача – копать компромат в декларациях на представителей оппозиции. И опять Корчак провалила работу, ничего не найдя на ту же Тимошенко", — считает Корнейчук.

Также, отмечает аналитик, власти необходим срочный информационный повод, чтобы отвлечь внимание общества от двух важных "телодвижений" президента – введенном декларировании для гражданских антикоррупционеров и помощи в продаже "дочки" российского "Сбербанка".

"Как мы видим, продавленное Порошенко электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров вызвало сильную критику со стороны Запада, где прекрасно поняли суть данных манипуляций Банковой. А именно – получить рычаг давления на всех активистов, кто захочет вплотную покопаться в доходах власти. Да и общество тоже напряглось от такой наглости Банковой. Поэтому необходимо обратить внимание общества и Запада на другую проблему. Дескать, у нас тут не работает сама система декларирования, что намного важнее каких-то там активистов и их деклараций", — пояснил политтехнолог.

Кроме этого, отмечает Корнейчук,власти сейчас критически важно, чтобы общество и СМИ не вникали в родословную покупателей российского "Сбербанка" и не мешали быстро провернуть сделку, в которой заинтересован лично Порошенко, демонстрирующий таким образом реверанс Путину.