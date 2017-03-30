Проблемы с е-декларированием привели к вопросу: а кто правит страной?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Очередной скандал разгорелся в Украине вокруг сайта Госреестра электронных деклараций: несколько дней сайт не работал и у многочисленных декларантов не было, что говорится, физической возможности отчитаться перед обществом о своих доходах и имуществе. А время поджимает, 31 марта истекает срок подачи электронных деклараций участниками второго этапа декларирования.

Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на возникшую проблему, призвав команду Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) вместе с руководителем Натальей Корчак уволиться по собственному желанию.

Премьер напомнил о высоких зарплатах в НАПК и заявил, что из-за неработающего Госреестра электронных деклараций чиновникам, которые не смогли заполнить и вовремя подать декларации, может грозить до двух лет тюрьмы.

Однако Корчак увольняться отказалась и спросила, в свою очередь: а за один год работы Гройсмана и "органов, которые уже налажены" — качество жизни людей изменилось?

Корчак предложила обсудить проблемы с сайтом. По ее словам, НАПК не снимает с себя ответственности, поскольку является владельцем реестра, но есть администратор — государственное предприятие "Украинские специальные системы" ("УСС"), на которого НАПК "пытается влиять".

ГП "УСС", в свою очередь, обязалось в ближайшее время наладить работу реестра… Кстати, ранее в НАПК заявляли, что расширили мощность системы.

Председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко во время заседании правительства в среду признал, что в аппаратном оборудовании передача данных в хранилище осуществляется при низкой скорости в 29 мегабит на секунду. По его словам, "если техническими средствами не удастся решить этот вопрос, предлагаются организационные".

А кто страной правит?

Далеко не все верят в то, что вся система е-декларирования внезапно оказалась под угрозой просто из-за технических проблем. Нардеп и один из лидеров партии "За жизнь" Вадим Рабинович рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что он тоже не мог зайти на сайт и потому все "сфотографировал, скриншоты сделал", так как знает, "что потом будут рассказывать".

"Если они не в состоянии всем государством… содержать один сайт — ребята, два варианта: либо вы вообще ничего не можете, либо давайте, я вам помогу. Давайте я вам сделаю сайт, который падать не будет", — сказал Рабинович. И предположил: "А может быть, не хотят, чтобы это было сделано? У них же остальные сайты работают, все в порядке?".

Политик отметил, что не верит в объяснения о сбое из-за возросшей нагрузки.

"Сто тысяч (посещений — Ред.) — это ничего, вообще ничего! у меня на Facebook сто тысяч, ничего, не падает никуда. Поэтому, когда падает, надо задуматься, почему. У нас просто так ничего не падает", — экспрессивно заявил Рабинович.

Принимавший участие в эфире нардеп Юрий Деревянко высказал предположение, что государственная власть специально препятствует подаче деклараций, чтобы затем неугодных привлечь, и это — "абсолютная катастрофа".

Депутат Рады Вадим Денисенко также рассказал, что не может войти в систему. В конечном итоге три депутата решили обратиться с совместным запросом.

А Рабинович перевел обсуждение совсем в другую плоскость, отметив такую странность: Украина парламентско-президентская республика, и вот — собрались три члена парламента, и ни один из них не может даже получить ответ на вопрос, почему не работает НАПК, то, пятое, десятое…".

"Люди, так может, не мы правим все-таки? Может, мы честно признаемся, что мы — ширма, что за нашей спиной, пользуясь таким "парламентаризмом, управляет кто-то другой?", — заявил депутат.

Как спрятать миллионы

Нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире радиостанции Голос Столицы отметил: сложившаяся ситуация еще раз свидетельствует о том, что все эти новые (антикоррупционные — Ред.) органы были сформированы "не профессиональным, а политическим способом".

"Можно к чиновникам относиться как угодно, но, по состоянию на сегодня, сотни тысяч людей не могут войти в реестр и заполнить декларации. Это издевательство, не более того", - сказал политик.

Власенко сообщил, что если сайт не будет работать, то он просто напечатает свою декларацию, подпишет ее и отдаст под расписку в НАПК.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что под предлогом технических проблем с реестром заинтересованные лица хотят прятать от общества свои "декларации с миллионами".

Аналитик напомнил, что "электронное декларирование было продавлено Западом, как одно из необходимых условий получения денег МВФ и безвизового режима с ЕС", а власть до последнего пыталась затормозить этот процесс. Когда все же декларирование запустилось – "предпринимали постоянные публичные атаки на саму систему".

Сама же глава НАПК Наталья Корчак в эфире Голоса Столицы констатировала: складывается ситуация, когда "электронное декларирование не нужно ни чиновникам, ни тем государственным деятелям, которые подают декларацию… ни общественным организациям, которых с будущего года могут обязать подавать декларации, если не будет достигнуто определенных договоренностей".

По ее словам, "сейчас, в эту минуту реестр работает", но — "не факт, что он будет работать еще через несколько часов".

Напомним, что проблемы с сайтом е-деклараций возникали и пять месяцев тому назад. В частности, сообщалось о DDoS-атаке на сетевое оборудование НАПК.

Тогда скандал вызвали и сами декларации высших чиновников и депутатов: оказалось, что нищей страной управляют очень состоятельные люди…

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В Украине с осени 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность. По закону, за исключением определенных категорий, чиновники должны подать декларации до 1 апреля.

Ранее НАБУ сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.