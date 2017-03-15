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    Точка зрения

    Бортник: в Украине начался сетевой Майдан

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (69)

    (обновлено: )123910
    Политолог Руслан Бортник заявил в эфире Голоса Столицы, что в ситуации с силовым разблокированием Кривого Торца власти и протестующие намерено провоцируют друг друга на нерациональные действия.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила на своей странице в Facebook, что всех 46 задержанных участников торговой блокады Донбасса уже отпустили. Её слова подтвердил и замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН
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    По предварительной информации, участников блокады держали под стражей в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидово, Покровска, Торецка и Бахмута.

    Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин также отметил, что, по словам самих участников блокады, некоторых людей на редут завозили централизовано, обеспечивали деньгами и обещали плату за трехнедельное дежурство на редуте — 400 гривен в сутки. После задержания участников блокады по Украине прокатилась волна протестов. Бастовали в Киеве, Львове, Виннице, Ивано-Франковске и Луцке.

    О политическом аспекте реакции областных советов на задержание участников блокады рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    (публикуется на языке оригинала)

    Якими на вашу думку політичними силами інспіровані події в західних регіонах?

    — Вінниця, яка потрапила в зону цих протестів тому, є батьківщиною президента і прем'єра. Решта регіонів в тій чи іншій мірі знаходяться під контролем або "Самопомочі", або сил, наближених до групи "Приват" пана Коломойського. Це стосується Луцька і це стосується Чернівців. Тому можемо сказати, що ця географія політичних протестів виступає свого роду лакмусовим папірцем і проявляє справжні політичні та економічні інтереси груп, які стоять за цим протистоянням.

    "Самопоміч" і "УКРОП" йдуть в одній зв'язці?

    — Так, сьогодні вони, безумовно, є партнерами. Виглядає це так, що вони партнери в цьому блокувальні. При цьому "Самопоміч" виступає номінальною, формальною інфраструктурою цього процесу. А інші праві сили, в тому числі і "УКРОП", виступають партнерами, не менш формалізованими, але в першу чергу партнерами в цьому протистоянні.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада в Донецкой области: одних разогнали, завтра придут другие

    Дії СБУ були аргументовані тим, що люди, яких затримали порушували законодавство. Як розцінювати дії СБУ? Генпрокурор сказав, що порушення закону в діях правоохоронців не було.

    — Заява генпрокурора — це відповідь на ті версії, які звучать, що нібито підставили Авакова і виживають його. Ні, насправді генпрокуратура, яка представляє інтереси президента, і МВС, який представляє "Народний фронт", вони співпрацюють спільно.

    А що стосується загалом цієї ситуації, то йде, скажімо так, гра в розгін блокувальників і йде гра в "Майдан" з боку блокувальників. Тому це певний тест.

    Це певне намагання спровокувати один одного на якісь заздалегідь нераціональні, програшні дії. Тому обрали один блок в Кривому Торці.
    У відповідь отримали певні протестні акції і в Києві та в інших містах. У відповідь — на натяк на Майдан, отримали натяк на розгін. І далі сторони чекають, а блокада насправді продовжується.

    Чи можна сказати, що наближається час до третього Майдану?

    — В якійсь мірі вже можна констатувати про початок нового Майдану. Третій Майдан — патріотичний, але в дуже специфічній формі. Оскільки зараз гібридна війна, ми маємо справу з мережевим Майданом. Коли він відбувається одразу в багатьох містах у вигляді блокади чи у вигляді захоплення адміністрацій.

    Якими будуть дієві контраргументи з боку влади?

    — Президент сьогодні намагається зняти це напруження. Я вважаю спробу розігнати блокувальників в Кривому Торці результатом неуспішних перемовин між Порошенком і Садовим.

    Але в будь-якому разі з одного боку президент продовжує діалог, з іншого боку, уряд прийняв постанову, яка регламентує торгівлю з  неконтрольованими територіями.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Янукович: блокада убивает важнейшие отрасли промышленности Украины

    І третій, ключовий механізм, який сьогодні застосовується — це намагання відтворити коаліцію, використавши переформатування уряду, яке очікується після 14 квітня, а також зняття цієї надзвичайної напруги, яка сьогодні виникла.

    Чи можна сказати, що "Самопоміч" вийшла на стежку війни з президентом?

    — Я думаю, що поки що ми маємо справу з шантажем, а не війною, оскільки поки що "Самопоміч" заздалегідь у виграшній позиції. Блокада робить серйозну фінансову шкоду, а "Самопоміч" може продовжувати очікувати, поки президент не погодиться на їхні умови, які стосуються, передусім, сміттєвого скандалу і майбутнього "Самопомочі" в системі влади.

    Ранее народный депутат Семен Семенченко сообщил о повторных задержаниях участников блокады с редута на железнодорожной станции Кривой Торец, а также тех, кто возвращался из травматологии.

    Также политический аналитик Петр Охотин в эфире Голоса Столицы  заявил, что блокада возникла из-за того, что правительство Гройсмана скрывало работу с ОРДЛО и нюансы формулы "Роттердам +".

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