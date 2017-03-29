Снова Шокин. Якубин: Порошенко избавляется от конкурента - Луценко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Экс-глава Генеральной прокуратуры Виктор Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками в этом деле является президент и Верховная Рада. Судебное заседание назначено на 10 апреля.

В декабре 2016 года Виктор Шокин уже обращался с таким иском в Высший административный суд. Тогда иск оставили без рассмотрения. Причина такого решения была чисто формальной: экс-генпрокурор пропустил установленный законом срок обращения в суд.

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Почему именно сейчас появился этот иск и кому это выгодно РИА Новости Украина рассказал политолог Алексей Якубин, который считает, что в этом деле есть несколько факторов.

"Первый фактор — внешнеполитический. Если мы вспомним ситуацию с отставкой Шокина, она во многом была связана с гипервлиянием на украинскую политику бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Американский политик буквально требовал, чтобы генпрокурор Шокин был отправлен в отставку, угрожая тем, что Украина не получит поддержки США и т. д. Сейчас фактор Байдена исчерпан, прошлая администрация ушла и открылись новые возможности для перестановок во власти. Таких, которые в США могут быть восприняты как разрушение и уход наследия Барака Обамы с политической арены. В том числе это касается ставленников администрации бывшего президента", — говорит Якубин.

По мнению эксперта, вторым фактором возможного возвращения Виктора Шокина может стать внутренняя политика.

"В окружении президента Петра Порошенко есть осознание того, что в данный момент Юрий Луценко является "хромой уткой" в руководстве Генеральной прокуратуры, больше занимается политическим пиаром, чем прямыми обязанностями. Не исключаю того, что между Порошенко и Шокиным была договоренность касаемо иска бывшего главы ГПУ. Ведь вполне вероятно, что Луценко рассматривается президентом как возможный политический конкурент на будущих выборах. Глава ГПУ в последнее время делает такие заявления, которые говорят о том, что его больше заботит личный рейтинг. На Банковой понимают, что теряют контроль над таким важным ведомством, как ГПУ", — отметил политолог.

Якубин не исключает того, что Шокин может вернуться на занимаемую ранее должность.

"Если говорить о юридических аспектах, то здесь имеются зацепки. "Кнопкодавство" во время голосования за отставку Шокина действительно имело место и это может стать серьезным фактором в поддержку экс-прокурора. Кроме того, имеется также заявление беглого Александра Онищенко, который рассказал о том, каким образом собирали голоса за увольнение Шокина. Так, что с помощью разных процедур Шокин вполне может вернуть себе прежний пост", — резюмировал эксперт.