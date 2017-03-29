Шокин вернулся и сразу иск. Что задумал экс-генпрокурор?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Намерен судиться

Бывший генпрокурор Виктор Шокин, которого весной 2016 года со скандалами отправили в отставку, намерен вернуться к должности. Эта новость стала громом среди ясного неба для широкой общественности.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконными и отменить постановление Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его в должности. Рассмотрение иска назначено на 10 апреля.

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В своем исковом заявлении Шокин указывает на то, что спустя три месяца после увольнения, был составлен указ, дополнявший первый фразой "согласно с поданным им заявлением". Однако никакого заявления "по собственному желанию", по его же словам, он не подавал. Другими словами, причину написали лишь спустя время.

Напомним, в феврале 2016 года президент Петр Порошенко заявил, что Шокин написал заявление об отставке и сделал это по его просьбе. Но оказалось, что Шокин не совсем ушел. Точнее, ушел на два месяца в отпуск.

Примечательно, что это уже не первый иск бывшего генпрокурора. В декабре прошлого года Шокин уже обращался в суд, но иск оставили без рассмотрения. Суд отказался удовлетворить требования истца, поскольку был просрочен срок для обращения в суд.

"Это второй по счету иск, первый (декабрь 2016-го. — ред.) ему вернули по формальным признакам, скорее всего, потому, что тогда не был готов уходить сам Луценко. А сейчас близится "чистка" Кабмина, полагаю, Луценко хотят перебросить на правительство", — сказал "Вестям" источник в БПП.

Реакция ГПУ

Тем временем, в ГПУ считают, что иск бывшего генпрокурора не имеет перспектив в суде.

По мнению пресс-секретаря ведомства Ларисы Сарган, Шокин подал иск исходя из личных интересов.

"Я думаю, это связано более с чем-то личным, не вижу здесь никакой политической составляющей или какой-то другой, о которой говорят эксперты", - цитирует ее "112 Украина".

Также, по словам пресс-секретаря Генпрокуратуры, "иск не имеет никакой перспективы, потому что Виктор Шокин не сможет уже вернуться в кресло генпрокурора. Не было таких прецедентов, чтобы суд отменил решение ВР".

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Тем временем, эксперты не столь категоричны и не исключают, что Шокин может выграть суд. Тем более, что в Украине уже были подобные прецеденты. Ранее экс-генпрокурор Святослав Пискун трижды в 2004 и 2007 годах возвращался к работе решением суда.

По данным "Вестей", составляющая, которую углядели адвокаты Шокина, — нарушение регламента: его уволили 289 голосами. И защита будет "бить" по неперсональному голосованию.

На этот момент обращает внимание и политический эксперт Александра Решмедилова.

"Были процедурные нарушения, а именно кнопкодавство. По версии Онищенко голоса массово скупали. Отдельного внимания заслуживает, конечно, и грузинский фактор, который сыграл не последнюю роль", — сказала она.

Нардеп от БПП Сергей Лещенко не исключает, что формальная причина — Шокин судится из-за формулировки своего увольнения, а вот неформальная — его об этом попросил Порошенко.

"Более того, сначала суд отказал Шокину в открытии производства, ибо тот пропустил сроки обжалования. Но Шокин не сдался и подал повторный иск, аргументируя тем, что… поздно получил трудовую книжку и увидел записанную там "несправедливость". Такое упорное желание восстановиться по суду у Шокина могло быть только в одном случае — когда его об этом попросил Порошенко", — отметил Лещенко.

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Напомним, 29 марта 2016 года Верховная Рада приняла решение отправить Виктора Шокина в отставку, а 3 апреля Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Увольнение Шокина проходило на фоне скандалов, связанных с тем, что его критиковали за то, что ни одно громкое дело не было завершено, например, о расстреле протестовавших на Майдане, по событиям в Одессе, расследования дел бывших и нынешних чиновников-коррупционеров.

Кроме того, на главу ГПУ возлагали ответственность за затягивание процесса создания Антикоррупционной прокуратуры и Антикоррупционного бюро, что являлось ключевым условием для отмены визового режима с ЕС.

Однако президент Петр Порошенко говорил, что Шокин сделал и немало хорошего, в частности, благодаря ему удалось внедрить те реформы, которым в ГПУ оказывали сопротивление десятилетиями: лишение прокуратуры общего надзора, создание Госбюро расследований.

По материалам из открытых источников интернет