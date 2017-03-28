Торгпред РФ в США: взаимный интерес бизнеса двух стран растет

РИА Новости Украина

Несмотря на политическую нестабильность в отношениях РФ и США, бизнесмены двух стран продолжают проявлять интерес к взаимовыгодному сотрудничеству, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник после встречи с руководством представительств российских компаний в США.

"Я бы хотел обратить внимание на основания для оптимизма – интерес американских компаний к российскому рынку возрастает. Многие компании расширяют бизнес в России, открывают новые производства", – рассказал он по итогам мероприятия, целью которого было повышение эффективности и прозрачности российского бизнеса за рубежом.

По его словам, важную роль в этом процессе уже сыграли те меры правительства РФ, которые приняты для стимулирования роста экономики. Это, в частности, инфраструктурные проекты, создаваемые в России. Кроме того, "деловой климат, который сейчас формируется, приводит к тому, что Россия занимает сейчас все более высокие места в бизнес-рейтингах, например, того же Всемирного банка (doing business)".

Удачное положение

"Россия является крупнейшим членом Евразийского экономического союза. Этот экономический интеграционный проект становится всё более привлекательным для других государств, в частности Юго-Восточной Азии, это открывает абсолютно новые возможности, влияет на ведение бизнеса", – отмечает Стадник.

Собеседник РИА Новости добавляет, что бизнесменов привлекают "новые транспортные коридоры".

"Россия в силу своего положения – естественный транспортный хаб, который становится центром управления логистическими потоками в Евразии. Поэтому американский бизнес заинтересован в том, чтобы рассматривать Россию как такую крепкую платформу для экспансии в евразийском регионе", – говорит он.

Взаимный интерес

Согласно данным за первые 2 квартала 2016 года, приток прямых американских инвестиций не так высок – всего 220 миллионов долларов. Но стоит учитывать, что основная доля приходится на уставные капиталы кампаний. То есть, можно говорить, что американский бизнес вложился в задел, который должен принести плоды в ближайшие годы.

"Поэтому, конечно, надо считать проектами (а не цифрами). А проектов у нас много", – рассказал собеседник агентства.

"В США российские компании также вносят значительный вклад в экономику, создание рабочих мест. Извлекают прибыль, вкладывают её в свое развитие", – говорит он.

По данным торгпреда, "Сколково" намерено провести дискуссии с заинтересованными российскими и американскими участниками рынка по развитию биотехнологий. Кроме того впервые в 2017 году будет организована представительская бизнес-миссия российских регионов и производителей оборудования для нефтегазодобычи в рамках крупнейшей выставки и конференции OTC 2017, которая пройдёт в начале мая этого года в Хьюстоне, штат Техас.

По словам Стадника, есть и другие крупные компании, которые заинтересованы в выходе на рынок США. Это компания "Этерно" – совместный проект Челябинского трубопрокатного завода и "Роснано", "Нординкрафт" – передовая компания, производящая оборудование для неразрушающего контроля, которое применяется в металлургии, производстве авиатехники и автомобилей.

"Есть компании по производству автокомпонентов, с которыми были подписаны соглашения о намерениях, и все эти договорённости в 2017 году начинают разворачиваться. Есть прекрасный пример компании "Престо Русь" из Москвы, производителя геосинтетической решетки, которая используется для укрепления почв при строительстве. Они начинали свой бизнес, будучи дистрибьютором продукции, произведенной в Америке", – добавляет он.

Теперь эта компания в "ОЭЗ Липецк" строит уже второй свой завод, участвует в крупнейшей отраслевой выставке в США, которая проходит раз в шесть лет, и предлагает американцам совершенно инновационный продукт, полностью разработанный в России и превосходящий по качеству и цене местные и зарубежные аналоги.