Шокин напомнил о себе шокирующим фактом. Комментарий Бортника

РИА Новости Украина

Не секрет, что прошлогодняя отставка генерального прокурора Виктора Шокина сопровождалась не одним нарушением законодательства Украины, и "кнопкодавство" депутатов в Раде во время голосования за его увольнение – не самое интересное из них, отметил на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Есть еще и крайне резонансное, и недооценённое (антикоррупционными органами) заявления фигуранта "газового дела" нардепа Александра Онищенко о подкупе этих самых депутатов, которые никто не опроверг по сей день.

Ведь, по словам Онищенко, украинский парламент не только за деньги назначил новым главой Генпрокуратуры Юрия Луценко, но таким же "нехитрым" способом снимал с должности его предшественника Виктора Шокина.

При этом Онищенко утверждает, что Президент потратил на данную сделку более двух миллионов долларов. А сам депутат лично проводил переговоры по этому поводу непосредственно с Порошенко и некоторыми депутатами: "Шокина ведь "уходили" очень болезненно. Еще в феврале мы считали, голосов на его отставку не хватало. Порошенко тогда сам предложил генпрокурору написать заявление, но тот отказался и ушел на два месяца в отпуск. Все это время я лично проводил "мотивацию" отдельных депутатов, вел переговоры, передавал деньги. В результате в конце марта мы получили "правильное" голосование и парламент таки отправил Шокина в отставку".

Онищенко якобы делал соответствующие записи переговоров по деньгам с отдельными депутатами и еще в конце прошлого года передал их спецслужбам США.

Представьте себе, что суд удовлетворит иск Шокина о восстановлении в должности – тогда нас наверняка ждут интересные кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре и других органах; очень интенсивное "перетряхивание" системы", – написал Бортник.