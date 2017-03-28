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    Корнейчук: Порошенко сделал реверанс в сторону Путина

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (192)

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    Продажей "Сбербанка" в Украине Кремль оперативно выбил из рук Порошенко последний аргумент шантажа в виде санкций против россбанков, и теперь Киев будет вынужден выполнять любые условия Москвы по "Минску", считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Российский "Сбербанк" объявил о продаже своей "дочки" в Украине белорусско-латвийскому консорциуму. Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) Григория Гусельникова и бизнесмен Саид Гуцериев (через белорусскую компанию), который получит контроль в "Сбербанк Украина". 

    Цена объявленной сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую "дочку" "Сбербанка" в $450-680 млн. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55%.

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    vezha.vn.ua
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    "Сбербанк" обещает исполнение обязательств перед всеми украинскими клиентами и выражает надежду, что объявление о сделке помогут разблокировать офисы "Сбербанка", осаждаемые украинскими активистами. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после согласования регуляторами Украины.

    Украинский "Сбербанк" — самая крупная и лакомая "дочка" среди всех, принадлежащих российским госбанкам. Недавно Национальный банк Украины заявлял, что именно Сбербанку будет сложнее всех продать свой бизнес ввиду его масштабов

    У политического аналитика Дмитрия Корнейчука есть две версии происходящего.

    "Таким образом Кремль оперативно выбил из рук Порошенко последний аргумент шантажа в виде санкций против росбанков. И теперь Киев будет вынужден выполнять любые условия Москвы по "Минску", если хочет получить назад донбасский уголь", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Согласно второй версии аналитика, Порошенко заранее знал о готовящейся продаже Сбербанка, поэтому введенные санкции специально сформулированы так, чтобы не мешать сделке.

    "А сам консорциум — просто ширма, за которой стоит Москва. Как ранее было сделано с сетью заправок "Лукойл". Но Нацбанк по команде Порошенко закроет на это глаза. Поскольку меня терзают большие сомнения, что, во-первых, у белорусов и латвийцев есть деньги купить "дочку" " Сбербанка". Во-вторых, желание вкладывать деньги в страну, из которой бегут все инвестиции.

    Таким образом, Порошенко сделал реверанс в сторону Путина. Дескать, Киев готов к кулуарным переговорам. При этом внутри страны Порошенко показывает, как он поборол крупнейший банк страны-агрессора. И опять подтверждает свой имидж "ястреба", - предположил Корнейчук.

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