Корнейчук: Порошенко сделал реверанс в сторону Путина

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Российский "Сбербанк" объявил о продаже своей "дочки" в Украине белорусско-латвийскому консорциуму. Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) Григория Гусельникова и бизнесмен Саид Гуцериев (через белорусскую компанию), который получит контроль в "Сбербанк Украина".

Цена объявленной сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую "дочку" "Сбербанка" в $450-680 млн. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55%.

"Сбербанк" обещает исполнение обязательств перед всеми украинскими клиентами и выражает надежду, что объявление о сделке помогут разблокировать офисы "Сбербанка", осаждаемые украинскими активистами. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после согласования регуляторами Украины.

Украинский "Сбербанк" — самая крупная и лакомая "дочка" среди всех, принадлежащих российским госбанкам. Недавно Национальный банк Украины заявлял, что именно Сбербанку будет сложнее всех продать свой бизнес ввиду его масштабов.

У политического аналитика Дмитрия Корнейчука есть две версии происходящего.

"Таким образом Кремль оперативно выбил из рук Порошенко последний аргумент шантажа в виде санкций против росбанков. И теперь Киев будет вынужден выполнять любые условия Москвы по "Минску", если хочет получить назад донбасский уголь", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Согласно второй версии аналитика, Порошенко заранее знал о готовящейся продаже Сбербанка, поэтому введенные санкции специально сформулированы так, чтобы не мешать сделке.

"А сам консорциум — просто ширма, за которой стоит Москва. Как ранее было сделано с сетью заправок "Лукойл". Но Нацбанк по команде Порошенко закроет на это глаза. Поскольку меня терзают большие сомнения, что, во-первых, у белорусов и латвийцев есть деньги купить "дочку" " Сбербанка". Во-вторых, желание вкладывать деньги в страну, из которой бегут все инвестиции.

Таким образом, Порошенко сделал реверанс в сторону Путина. Дескать, Киев готов к кулуарным переговорам. При этом внутри страны Порошенко показывает, как он поборол крупнейший банк страны-агрессора. И опять подтверждает свой имидж "ястреба", - предположил Корнейчук.