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    Шокина развеселило известие о его "близкой кончине"

    (обновлено: )3001
    Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, по словам его родственников, назвал распространенную в СМИ информацию о своем критическом состоянии грязной провокацией врагов.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Родственники бывшего генерального прокурора Виктора Шокина опровергли информацию СМИ о том, что он находится при смерти. 

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    Ранее СМИ со ссылкой на источники в ведомственной больнице "Феофания" сообщили, что Шокин доставлен в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. 

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    В то же время, по словам родственников самого Шокина, его очень развеселило сообщение о его самочувствии, передают "Украинские новости". 

    "Вышел от одной любовницы и иду к другой", — заявил Шокин, комментируя информацию о состоянии своего здоровья.

    При этом он назвал грязной провокацией врагов сообщения о своей близкой кончине. 

    Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Шокин находится в гражданском браке с заместителем главного врача киевской больницы "Феофания" Оксаной Гриневич, а также имеет трехлетнего ребенка. Автор сюжета отмечает, что это дало возможность скрывать экс-генпрокурору в декларации целый ряд имущества. Так, стало известно, что Гриневич приобрела дом в элитном районе Праги. Также она владеет несколькими земельными участками и домом почти на 300 кв. м в селе Пилява Киевской области. 

    В свою очередь Шокин опроверг эту информацию, назвав сюжет заказным материалом и пообещал подать судебный иск против авторов расследования.

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