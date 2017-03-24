Шокина развеселило известие о его "близкой кончине"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Родственники бывшего генерального прокурора Виктора Шокина опровергли информацию СМИ о том, что он находится при смерти.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в ведомственной больнице "Феофания" сообщили, что Шокин доставлен в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

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В то же время, по словам родственников самого Шокина, его очень развеселило сообщение о его самочувствии, передают "Украинские новости".

"Вышел от одной любовницы и иду к другой", — заявил Шокин, комментируя информацию о состоянии своего здоровья.

При этом он назвал грязной провокацией врагов сообщения о своей близкой кончине.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Шокин находится в гражданском браке с заместителем главного врача киевской больницы "Феофания" Оксаной Гриневич, а также имеет трехлетнего ребенка. Автор сюжета отмечает, что это дало возможность скрывать экс-генпрокурору в декларации целый ряд имущества. Так, стало известно, что Гриневич приобрела дом в элитном районе Праги. Также она владеет несколькими земельными участками и домом почти на 300 кв. м в селе Пилява Киевской области.

В свою очередь Шокин опроверг эту информацию, назвав сюжет заказным материалом и пообещал подать судебный иск против авторов расследования.