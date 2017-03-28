Фотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"

Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" была прекращена, в частности в центре Киева.

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Во вторник на взятке задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана, а также харьковского врача, который требовал от пациента 100 тысяч гривен за операцию.