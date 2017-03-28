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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"

    (обновлено: )5410
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    Задержание начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана
    Масштабный пожар на стадионе в Шанхае
    Мощный циклон Дебби в Австралии
    В Харькове хирург требовал от пациента огромную взятку
    В Харькове облили краской магазин Шахтера
    Подготовка к Евровидению
    В киевском метро изъяли очередной арсенал боеприпасов
    В Днепре разблокировали российские банки: рабочие отмывают краску и отклеивают плакаты
    Премьер-министр Владимир Гройсман, посол США в Украине Мари Йованович, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко в аэропорту Борисполь
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Задержание начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана
    Задержание при получении взятки начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана.
    368.media
    Масштабный пожар на стадионе в Шанхае
    Масштабный пожар на стадионе в Шанхае.
    eastday.com
    Мощный циклон Дебби в Австралии
    Мощный циклон "Дебби" в Австралии.
    REUTERS AAP/Dan Peled
    В Харькове хирург требовал от пациента огромную взятку
    Служба безопасности Украины задержала харьковского врача, который требовал от пациента сто тысяч гривен за операцию.
    Пресс-служба СБУ
    В Харькове облили краской магазин Шахтера
    В Харькове облили краской магазин "Шахтера".
    hk.npu.gov.ua
    Подготовка к Евровидению
    Киев готовится к Евровидению.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В киевском метро изъяли очередной арсенал боеприпасов
    В киевском метро изъяли очередной арсенал боеприпасов.
    ГУ НП в Киеве
    В Днепре разблокировали российские банки: рабочие отмывают краску и отклеивают плакаты
    В Днепре разблокировали российские банки: рабочие отмывают краску и отклеивают плакаты.
    informator.dp.ua
    Премьер-министр Владимир Гройсман, посол США в Украине Мари Йованович, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко в аэропорту Борисполь
    Премьер-министр Владимир Гройсман, посол США в Украине Мари Йованович, председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко в аэропорту "Борисполь" по случаю запуска масштабного набора в реформированные органы и подразделения ГПС в рамках пилотного проекта "Новое лицо границы".
    УНИАН

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    "Азов" разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве.

    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" была прекращена, в частности в центре Киева.

    Смотрите также:  "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки — Золотарев

    Во вторник на взятке задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Одесской ОГА Сергея Помазана, а также харьковского врача, который требовал от пациента 100 тысяч гривен за операцию.

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