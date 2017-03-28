Шокин подал в суд на Порошенко и Раду

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло генерального прокурора, он подал иск в Высший административный суд. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада (в частности, Олефиренко Николай).
Информацию об иске можно просмотреть на сайте "Судебная власть Украины".
В исковом заявлении Шокин требует признать незаконными и упразднить постановление Рады об увольнении и два указа президента.
Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.
Отметим, в 2015 году у Шокина диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.
Шокин занимал должность генерального прокурора с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию, на посту главы ГПУ его сменил Юрий Луценко.
Сейчас Виктору Шокину 64 года.