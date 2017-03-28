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    Политика

    Шокин подал в суд на Порошенко и Раду

    (обновлено: )475
    В исковом заявлении Виктор Шокин требует признать незаконными и упразднить постановление Рады об увольнении с поста генерального прокурора Украины.
    Виктор Шокин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло генерального прокурора, он подал иск в Высший административный суд. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада (в частности, Олефиренко Николай).

    Информацию об иске можно просмотреть на сайте "Судебная власть Украины".

    Иск в ВАСУ Шокина к Порошенко и Раде

    В исковом заявлении Шокин требует признать незаконными и упразднить постановление Рады об увольнении и два указа президента.

    Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.

    Отметим, в 2015 году у Шокина диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.

    Шокин занимал должность генерального прокурора с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию, на посту главы ГПУ его сменил Юрий Луценко.

    Сейчас Виктору Шокину 64 года.

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