Шокин подал в суд на Порошенко и Раду

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло генерального прокурора, он подал иск в Высший административный суд. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада (в частности, Олефиренко Николай).

Информацию об иске можно просмотреть на сайте "Судебная власть Украины".

Иск в ВАСУ Шокина к Порошенко и Раде

В исковом заявлении Шокин требует признать незаконными и упразднить постановление Рады об увольнении и два указа президента.

Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.

Отметим, в 2015 году у Шокина диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.

Шокин занимал должность генерального прокурора с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию, на посту главы ГПУ его сменил Юрий Луценко.

Сейчас Виктору Шокину 64 года.