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    Общество

    Экс-генпрокурор Шокин в критическом состоянии доставлен в "Феофанию" - СМИ

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    Причины ухудшения состояния Виктора Шокина пока не сообщаются, однако известно, что в 2015 году у экс-генпрокурора диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.
    Виктор Шокин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета "Вести" со ссылкой на свой источник в ведомственной больнице "Феофания".

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    Причины ухудшения состояния Шокина пока не сообщаются.

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    Отметим, в 2015 году у Шокина диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.

    Шокин занимал должность генерального прокурора с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию, на посту главы ГПУ его сменил Юрий Луценко.

    Сейчас Виктору Шокину 64 года.

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