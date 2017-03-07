Защита Насирова готовит апелляцию и собирается перевести его в "Феофанию"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Адвокаты временно отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова не довольны решением суда по избранию ему меры пресечения и будут подавать апелляцию, заявил адвокат Андрей Кузьменко.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для отстраненного на время расследования председателя ГФС Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 млн гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Вскоре после решения суда, который длился около 15 часов, Насиров был доставлен в Киевское СИЗО.

"Конечно, мы не довольны, потому что считаем это решение незаконным и противоправным. Свою позицию мы будем отстаивать в судебных инстанциях Украины и Европейского суда по правам человека", — сказал Кузьменко, слова которого приводи УНИАН.

Также он выразил сомнение, что у Насирова есть 100 млн грн для залога и подчеркнул, что все свои средства председатель ГФС задекларировал, и эта сумма намного меньше, чем 100 млн грн. Адвокат добавил, что Насиров не будет вносить залог до решения Апелляционного суда.

"У нас есть 5 дней, чтобы обжаловать постановление Соломенского суда. Насколько мне известно, деньги на данный момент вноситься не будут. Насиров выразил желание обжаловать определение суда в апелляционном порядке", — сказал он.

Кроме того, адвокат заявил, что защита будет пытаться перевести Насирова из следственного изолятора в больницу "Феофания". Он пояснил, что поскольку его подзащитный до сих пор не выписан из "Феофании", то он является стационарным больным.

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В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.