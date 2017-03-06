Насировщина. ТОП-5 украинских политиков-"симулянтов"

РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 2 марта вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. twitter.com/golub Внезапное выздоровление Насирова. Лучшие фотожабы

Чиновника подозревают в злоупотреблении властью при принятии решений о налоговой рассрочке компаниям из орбиты интересов беглого депутата Александра Онищенко. Впрочем, вместо СИЗО Насиров оказался в больнице "Феофания". Якобы с инфарктом.

История с "резким" ухудшением здоровья далеко не нова, и, скорее, говорит о хорошо отработанной схеме банального затягивания процесса. Правоохранительные органы не могут похвастаться ни одним доведенным до обвинительного приговора громким делом, в которых фигурировали высокопоставленные чиновники или депутаты.

Realist предлагает вспомнить топ-5 политиков, чье здоровье "резко ухудшилось" в момент задержания или судебного разбирательства.

Ректор с неопределенной болезнью

Тогда еще ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник был задержан сотрудниками ГУБОП 27 июля 2013 года в своем кабинете при получении двух взяток – 80 и 40 тысяч гривен. Деньги якобы принесли родители потенциальных студентов за поступление "без проблем".

30 июля Печерский райсуд Киева должен был решить, какую меру пресечения применить к скандальному ректору. Несмотря на жалобы Мельника на плохое самочувствие, подозреваемого привезли в суд. Во время судебного заседания ректору пришлось вызвать скорую. Ему стало плохо.

Петр Мельник провел ночь в реанимации больницы города Буча, после чего так и не явился в суд. В ночь на 9 августа коррупционер сорвал электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста и выехал в США.

Интересно, что правоохранительные органы, принимавшие участие при задержании ректора, рассказывали, что тот не только чувствовал себя очень хорошо, но и довольно "резво" пытался сбежать из кабинета.

Еще один факт – перед судом родственники задержанного говорили о "плохом сердце", из-за которого Мельника стоит отвести в больницу, а не за решетку. А вот в суде экс-ректор, измученный и бледный, расстёгивал перед журналистами ширинку демонстрируя перевязку в области паха.

После Революции достоинства он вернулся в Украину и заявил, что дело против него было сфабриковано по заказу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. 1 апреля 2014 года Петр Мельник был задержан милицией в аэропорту "Борисполь", однако вскоре снова вышел на свободу под залог в 609 тыс. грн.

5 августа 2014 года началось рассмотрение дела бывшего ректора в Ирпенском городском суде. Обвинение потребовало для него наказания в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 8 июля того же года суд вынес оправдательное решение.

Радикал и его язва

17 сентября 2016 года Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Ранее на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео с участием Мосийчука шла речь о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. В тот же день его задержали в здании парламента. По информации Генпрокуратуры, политик подозревался в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

Во время судебного заседания депутат от Радикальной партии потерял сознание, после чего его увезла "скорая", а суд объявил перерыв. Сначала Игорь Мосийчук жаловался на боли в спине, позже врачи нашли у него открытую язву двенадцатиперстной кишки и перевели в реанимацию.

Мосийчуку регулярно ставало плохо во время всего судебного процесса, из-за чего его несколько раз вывозили из зала заседания на карете "скорой помощи". 20 мая 2016 года Генеральная прокуратура Украины отозвала свое ходатайство об аресте депутата.

Заболевший "УКРОП"

В конце 2015 года дело лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана было центральной темой внутреннеполитической жизни Украины. Соратника Коломойского обвинили в коррупции, завладение чужим имуществом, похищение людей, а также хищение 40 миллионов гривен, предназначенных на помощь военным на Донбассе.

Политик был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске, и сперва решением суда был взят под домашний арест, а 28 декабря суд принял решение о содержании его в СИЗО.

Судебный процесс превратился в настоящий фарс и цирк, поскольку сначала резко заболел сам Корбан, потом болеть начали и его адвокаты. Так, во время одного из заседаний пришлось вызвать скорую помощь и госпитализировать политика в кардиологическое отделение. Геннадий Корбан ездил из больницы в суд и назад, заявлял о необходимости хирургического вмешательства, а народные депутаты из «Укропа» бросались на судей и прокуроров во время суда.

5 марта 2016 года, апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского районного суда столицы об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля. Но всего через два часа Днепровский районный суд Киева освободил лидера «Укропа» под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, без доступа журналистов. В СМИ просочилась информация, что освобождение Геннадия Корбана – результат договоренностей с Администрацией президента бизнесмена Михаила Бродского, а также самого Игоря Коломойского, который за несколько часов до освобождения прилетел из Женевы в Киев на встречу с Петром Порошенко.

С больной спиной и на каблуках

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко по праву можно было отдать первый приз в этом списке. Экс-премьер-министру пришлось дольше всех "болеть" в колонии, куда она попала после обвинительного решения суда по "газовому делу" во время президентства Виктора Януковича.

Вполне здоровая и энергичная до суда Тимошенко резко превратилась в уставшую, изморенную с больной спиной и неспособную самостоятельно передвигаться. Первая информация об увечьях экс-премьера появилась в августе 2011 года – почти сразу после ее ареста, когда суд еще продолжался. Адвокаты Тимошенко жаловались на то, что ее заставляют стоять по много часов в узкой каморке и на то, что позвоночник политика несет непомерную нагрузку. 17 августа адвокат Юрий Сухов официально заявил о том, что Тимошенко больна и потребовал допустить к ней врача для проведения анализа крови. В тот же день после окончания судебного заседания личный врач попытался осмотреть экс-премьера, однако судья Родион Киреев запретил это делать в зале суда. Вечером в СИЗО к лидеру "Батькивщины" прибыла комиссия врачей от Минздрава. От обследования Юлия Тимошенко, правда, отказалась.

18 августа 2011 года первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов сообщил журналистам о синяках на теле Юлии Тимошенко и даже показал фото с подтверждением. Правда, синяки располагались в области паха и непонятно как были связаны с больной спиной, но после этого состояние заключенной продолжило ухудшаться.

В начале 2012 года Юлию Тимошенко в колонии даже посетила делегация иностранных врачей. Среди них были представители немецкой клиники "Шарите". После этого в прессе появилась информация, что у бывшего премьера диагностировали грыжу межпозвоночных дисков и ей срочно нужна операция. В противном случае она может стать инвалидом.

О тяжелом состоянии политика рассказывала ее дочь Евгения, а также соратники Тимошенко.

Украинские врачи поставили под сомнение диагноз немецких коллег, но опровергнуть его полностью или подтвердить не смогли именно из-за отказа Тимошенко пройти обследование.

Болела экс-премьер или нет, так и останется загадкой. Юлия Тимошенко еще в камере не раз была замечена в туфлях на высоких каблуках, что явно неприемлемо, когда человек не может передвигаться без помощи посторонних. Своей "любви" к обуви на каблуках политик, кстати, не изменила, даже после осуждения, когда ее вывезли на переполненный Майдан в инвалидной коляске.

Старые болячки министра

В конце 2007 года следственным отделом прокуратуры города Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело против экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского.

Экс-чиновника обвиняли в растрате имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев.

Рудьковский был задержан в Киеве 9 февраля 2008. Плохо политику стало, как уверяет его пресс-служба, еще во время задержания. В целом, история с задержанием министра до сих пор остаётся загадкой. По версии правоохранительных органов, его задержали во время прогулки по городу. Согласно сведеньям защиты Рудьковского, произошел захват с автоматчиками в масках. Первой о задержании сообщила пресс-секретарь политика, которая заявила, что экс-министра из больницы похитили неизвестные в масках и с автоматами, и во время задержания Рудьковский не мог самостоятельно передвигаться, будучи без сознания.

Смотрите также: Исцеление судом: как Насиров начал ходить

По словам самого экс-министра, он находился в больнице с 28 января с диагнозом протрузия дисков. Травмы Рудьковский получил четыре года назад. 7 февраля ему якобы сделали операцию. 8-9 февраля больному был разрешен полупостельный режим и прогулки по больнице. На первое судебное заседание Николай Рудьковский появлялся в инвалидной коляске. Там же ему резко стало плохо, вызвали врачей и просто в зале суда сделали укол. Уголовное дело против экс-министра транспорта и связи было закрыто 17 июня 2010 года. Вместе с закрытием уголовного дела суд снял с министра все ограничения, в том числе подписку о невыезде с постоянного места жительства, а также запрет выезжать за границу.