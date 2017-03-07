Меру пресечения Насирову изберут этой ночью - адвокат

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Мера пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову будет избрана в ходе текущего заседания, уверен один из его адвокатов.

"Лучше решение принимать, когда ты не истощен. Вы же видите, как судья уже воспринимает (информацию — Ред.). Каким образом судья сейчас будет изучать два тома дела?" — отметил адвокат в комментарии LIGA.net.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Насирова длится уже более 14 часов. Сейчас в суде выступает сторона защиты, которая ранее заявила, что им для выступления понадобится около трех часов.

Адвокат Насирова также проинформировал, что мера пресечения, после назначения ее судом, действует 60 дней.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию.

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.