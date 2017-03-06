наверх
06.03.201712:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Насиров опроверг слова своего адвоката: инфаркта и операции не было

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (109)

    (обновлено: )74
    По словам Романа Насирова, у него был диагностирован гипертонический криз и предынфарктное состояние. "То, что у меня инфаркт, я не говорил", - заявил он.
    Насиров начал ходить
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что ему не делали операцию в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Facebook Андрей Журжий
    Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что его клиенту сделали операцию после инфаркта.

    "Я не знаю, откуда появилась информация об операции", — сказал чиновник.

    По словам Насирова, у него был диагностирован гипертонический криз и предынфарктное состояние.

    "Мне был сделан ряд медицинских манипуляций, некоторые из них, наверное, можно считать операцией. Но фактически это был ряд действий, направленных на стабилизацию давления и работы сердца. У меня было прединфарктное состояние. То, что у меня инфаркт, я не говорил", — добавил он.

    Читайте также: Богатство и влияние. О чем помалкивают в деле Насирова

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Насиров начал ходить
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Группа компаний SCM
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов