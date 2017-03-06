Насиров опроверг слова своего адвоката: инфаркта и операции не было

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный на время расследования председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил, что ему не делали операцию в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что его клиенту сделали операцию после инфаркта.

"Я не знаю, откуда появилась информация об операции", — сказал чиновник.

По словам Насирова, у него был диагностирован гипертонический криз и предынфарктное состояние.

"Мне был сделан ряд медицинских манипуляций, некоторые из них, наверное, можно считать операцией. Но фактически это был ряд действий, направленных на стабилизацию давления и работы сердца. У меня было прединфарктное состояние. То, что у меня инфаркт, я не говорил", — добавил он.

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Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.