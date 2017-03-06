Дело Насирова. "Оппоблок" потребовал отставки Кабмина и Рады

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. "Оппозиционный блок" требует отставки правительства и Верховной Рады в связи с делом против главы фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в коррупции, говорится в заявлении партии.

"Оппозиционный блок" требует на время расследования "дела Насирова" отстранить от должностей всех чиновников, причастных к фактам, по которым его обвиняют. Обвинение против председателя Госфискальной службы – это обвинение всей власти в коррупции, которая за последние три года достигла максимальных размеров. Мы требуем политической ответственности власти – отставки правительства и роспуска Верховной Рады", — говорится в заявлении на сайте партии в понедельник.

По мнению представителей "Оппозиционного блока", дело в отношении Насирова является лишь частью "коррупционной паутины, опутавшей страну при нынешней власти", поскольку он два года работал под руководством президента и двух премьер-министров, выполняя их поручения.

"Его выдвигала коалиция, и она же прикрывала его деятельность. Объективное расследование "дела Насирова" в нынешних условиях невозможно", — считают в партии.

Ранее глава фискальной службы стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. Насиров был госпитализирован. В минувшую пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.