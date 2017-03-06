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    Суд начал рассмотрение ходатайства защиты Насирова об отводе судьи

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (109)

    (обновлено: )34
    Заседание в Соломенском районном суде Киева по рассмотрению ходатайства адвокатов Романа Насирова об отводе судьи Александра Бобровника началось с более чем получасовым опозданием.
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства адвокатов отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе судьи Александра Бобровника.

    На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию.

    Как отмечает УНИАН, судебное заседание началось с более чем получасовым опозданием.

    Смотрите также: Суд над Насировым. Прямая трансляция

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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