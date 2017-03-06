Суд начал рассмотрение ходатайства защиты Насирова об отводе судьи

УНИАН

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства адвокатов отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе судьи Александра Бобровника.

На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию.

Как отмечает УНИАН, судебное заседание началось с более чем получасовым опозданием.

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Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.