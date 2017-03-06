Насиров начал ходить и посидел в кресле судьи

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров начал ходить после ухудшения здоровья, сообщают СМИ.

На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию.

"Около 10:30 он вышел из судебного зала заседаний в сопровождении врачей и полиции и направился в туалетную комнату. Через десять минут его вернули обратно в зал", — сообщает lb.ua.

Роман Кравец Роман Насиров

Также появилось фото, где запечатлен Насиров, сидящий в кресле судьи в зале заседаний.

Facebook Эльвины Сеитбуллаевой Роман Насиров в кресле судьи

Как сообщает издание "Украинская правда", также в Соломенском районном суде уже началось заседание по отводу судьи Александра Бобровника, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Насирову.

Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.