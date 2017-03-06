Соломенский суд не избрал меру пресечения Насирову

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Суд не избрал меру пресечения главе ГФС Роману Насирову. В ближайшее время он может быть освобожден из-под ареста, сообщает "112 Украина". Срок ареста истек в воскресенье 23.57.

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Активисты продолжаю блокировать вход в здание суда. Адвокат Насирова сообщил, что его подзащитный соглашается на ограничение своих прав и контроль со стороны НАБУ и САП Прокуроры САП уже покинули здание суда.

По информации УНИАН, один из адвокатов Романа Насирова Александр Лысак заявил, что его подзащитный приглашает в суд руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Роман Насиров сделал официальное приглашение, чтобы приехали Сытник и Холодницкий для того, чтобы сделать официальное заявление по поводу тех событий, которые сейчас здесь происходят. Сейчас ждем Сытника и Холодницкого", — заявил Лысак.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

Напомним, под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову.