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    Нардепы призывают протестующих не покидать территорию возле суда с Насировым

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (93)

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    По словам Андрея Журжия, сейчас у адвокатов Насирова и его родственников паника, поскольку они осознают, что Насиров больше не задержан, однако покинуть здание суда он не может.
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Нардепы призывают граждан не покидать территорию возле Соломенского районного суда, чтобы Роман Насиров не убежал ночью. Об этом выйдя к гражданам, которые собрались возле Соломенского районного суда, заявили народные депутаты Андрей Журжий и Мустафа Найем, передает УНИАН.

    Митинг под Соломенским судом
    Канал Gazeta UA в Youtube
    Сотни людей собрались под судом, где находится Насиров

    Смотрите также: Митинг под судом в Киеве: сотни людей требуют продолжить суд над Насировым

    По словам Журжия, сейчас у адвокатов Насирова и его родственников паника, поскольку они осознают, что Насиров больше не задержан, однако покинуть здание суда он не может.

    Также нардеп добавил, что детективы НАБУ покидая здание суда предложили Насирову вызвать скорую, на что получили ответ, что он в помощи врачей не нуждается.

    "Когда сотрудники НАБУ сообщили господину Насирову, что он свободен и может свободно передвигаться, он пытался встать с кровати, но адвокаты попросили лежать, потому что еще рано", — добавил Журжий.

    В свою очередь Мустафа Найем заявил, что перенос рассмотрения дела в помещение Апелляционного суда Киева завтра — это такой ход, чтобы дать Насирову возможность убежать ночью.

    Найем пояснил, что поскольку Насирова закон уже не держит под стражей, то де-юре ему ничто не мешает сбежать ночью. Для того, чтобы этого не произошло, нардеп призывает граждан не расходиться до утра, чтобы завтра в этом же помещении на Вознесенском спуске суд продолжил рассмотрение дела по избранию меры пресечения для Романа Насирова.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

    Напомним, под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову.

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