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    Суд над Насировым. Прямая трансляция

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (109)

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    Соломенский районный суд Киева в понедельник рассмотрит ходатайство защиты главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника. Ситуация в суде - на кадрах.
    Радио Свобода/Youtube

    Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

    Утром в понедельник, как и в воскресенье, под судом собрались протестующие. Они требуют, чтобы Насиров не смог избежать наказания и был заключен под стражу.

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