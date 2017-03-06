Суд над Насировым. Прямая трансляция

Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

Утром в понедельник, как и в воскресенье, под судом собрались протестующие. Они требуют, чтобы Насиров не смог избежать наказания и был заключен под стражу.

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