В ухудшении здоровья нет ни единой доли симуляции - Насиров

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Временно отстраненный от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что его физическое состояние ухудшилось, и "в этом нет ни единой доли симуляции", заявил он в интервью изданию LB.ua.

Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и большой резонанс вокруг нее, я хочу начать комментировать лично происходящее. Во-первых, хочу заверить всех, что к сожалению, мое физическое состояние ухудшилось за последние дни. В этом нет ни единой доли симуляции, либо чего-либо подобного. Во-вторых, касательно дела, которое будет рассматриваться, я больше всех других заинтересован, чтобы оно было рассмотрено по сути и чтобы правота была бы доказана", — подчеркнул Насиров.

Он заверил, что с середины 2016 года, начиная с первого допроса, лично сотрудничал со следствием, "и только за последний месяц мы информировали и Антикоррупционное бюро, и Специализированную антикоррупционную прокуратуру относительно их запросов и по ходу дела, и по ходу возмещения тех рассроченных платежей, которые были сделаны. Более того, принимая во внимание, что происходило в последние пару дней, я сегодня – через моих адвокатов и через заместителей главы Антикоррупционной прокуратуры и главы Антикоррупуционного бюро – обращался к их руководству для того, чтобы провести встречу", — добавил отстраненный от должности главы ГФС.

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При этом он снова повторил, что не намерен скрываться и хочет полностью довести "дело до конца и доказать полную правоту".

Против депутата Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако к тому времени он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.