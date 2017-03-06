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    Дело Насирова: НАБУ создало шоу на ровном месте - эксперт

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (92)

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    Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что в деле Насирова прокуроры и детективы НАБУ проигрывают.
    Виктор Чевгуз
    Страница "Вконтакте" Виктора Чевгуза

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Суд не избирал меру пресечения Роману Насиров. Около 10.20 журналистов пустили в зал заседаний, где в "клетке" на каталке в оранжевой футболке и под зеленым одеялом в сопровождении медиков "скорой" лежал Роман Насиров. В итоге заседание суда началось с опозданием — около 10.40.

    Митинг под Соломенским судом
    Канал Gazeta UA в Youtube
    Сотни людей собрались под судом, где находится Насиров

    Отметим, Соломенский суд столицы в субботу, 4 марта, объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения председателю Госфискальной службы Роману Насирова до 10 утра 5 марта. Прокурор Андрей Перов заявил, что нет никаких оснований для переноса рассмотрения дела. По его словам, суть адвокатской стратегии нацелена на то, чтобы дотянуть до необходимого дедлайна, когда закончится норма о 72-часах для избрания меры пресечения. И этот срок истек сегодня, 5 марта, в 21:00.

    Перенос рассмотрения дела прокомментировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "На мой взгляд, судья правильно сделал вчера, имеется в виду перенос, поскольку Насиров больше 12 часов находился не в постели, а возили его по другим медицинским учреждениям. И второе, со слов адвокатов, его даже не кормили, в понимании даже человечности — это бесчеловечное отношение к подозреваемому, что бы он ни сделал, какое бы преступление, которое еще не доказано, не сделал, но должны придерживаться законодательства. Конечно то, что детективы и прокуроры НАБУ, вот сейчас я считаю, что это основная их вина, что они создали такое шоу на ровном месте, и я думаю, что они проигрывают", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

    Напомним, под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову.

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