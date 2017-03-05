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    По делу Насирова уже заготовлены новые подозрения - эксперт

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (90)

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    Юрист Евгений Лосовский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что подозрения Роману Насирову уже заготовлены по нескольким эпизодам.
    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заявление защиты главы ГФС Романа Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь Соломенского суда. По ее словам рассмотрение заявления об отводе в понедельник продолжится в помещении Апелляционного суда, однако время начала заседания пока неизвестно. В то же время адвокат Романа Насирова Андрей Кузьменко заявляет, что НАБУ готовит новое подозрение глове ГФС для его задержания после окончания срока избрания меры пресечения.

    Митинг под Соломенским судом
    Канал Gazeta UA в Youtube
    Сотни людей собрались под судом, где находится Насиров

    Заявление адвоката Насирова прокомментировал юрист Евгений Лосовский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "На самом деле, процесс понятен, он абсолютно классический. Не отличается из года в год, независимо от нового УПК или старого УПК, нюансы всегда присутствуют. Да, когда у них, скажем так, стороны оппонента, соответственно, у следователей и НАБУ не будет аргументов, а у суда не будет необходимой законной и процессуальной возможности в данном случае провести следующее заседание, то получается, что — да, необходимо предъявить новое подозрение. Поэтому, я думаю, что заготовлено несколько эпизодов, приготовлены, точнее говоря, по новым эпизодам, и, я думаю, что уже подозрения, по-украински "підозри" — они уже готовы", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

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