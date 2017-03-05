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    Митинг под судом в Киеве: сотни людей требуют продолжить суд над Насировым

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (88)

    (обновлено: )10901
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook
    Ситуация под Соломенским судом
    Ситуация под Соломенским судом
    AutoMaidan / Facebook

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    Под Соломенским судом несколько сотен человек собрались с требованиями продолжить избрание меры пресечения главе ГФС Роману Насирову. Об этом передает "Страна".

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    Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе также участвует в акции протеста.

    "Мы уже два года говорим, что Насирова надо посадить. Но они не могут допустить, чтобы человек, который может много сказать о Петре Порошенко, сел в тюрьму. Этот подонок, который не может даже по-мужски прийти в суд", — отметил Сакварелидзе.

    Как рассказал один из участников митинга Сергей, "мы пришли сюда послать месседж властьимущим, что если есть подозрение — должен быть проведен суд".

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